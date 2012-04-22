سپاهان90 درصد قهرمان است/ انتظار نداشتم با پیاده روی پیروز شویم!

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار عصر یکشنبه بعد از کسب پیروزی تیمش برابر فولاد خوزستان در اهواز در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: بازی سختی برابر فولاد خوزستان برگزار کردیم و بابت کسب این پیروزی به بازیکنان تیم سپاهان تبریک می گویم.

وی افزود: در ابتدای این بازی یک گل عالی زدیم و کنترل بازی را در اختیار داشتیم ولی در دقیقه 50 بازی با اخراج حسن اشجاری تا حدودی کنترل بازی از دست ما رفت و در این فاصله، فولاد به گل تساوی دست یافت ولی خوشبختانه با تلاش فراوانی بازیکنان سپاهان در نهایت سه امتیاز شیرین و حساس این بازی به ما رسید.



کرانچار تصریح کرد: از بازیکنان تعویضی تیم سپاهان رضایت کامل دارم و آنها روند بازی را به خوبی به سود ما تغییر دادند.



سرمربی سپاهان اصفهان در خصوص قهرمانی این فصل سپاهان اصفهان در لیگ برتر نیز گفت: به نظر من با کسب این پیروزی، سپاهان 90 درصد قهرمان است. این صحیح که فوتبال را تا آخرین لحظه نمی توان پیش بینی کرد ولی به نظر من هیچ عاملی نمی تواند مانع قهرمانی سپاهان در این فصل شود.



وی اضافه کرد: ما برای رسیدن به چنین جایگاهی در این فصل سختی های فراوانی متحمل شدیم و اجازه نمی دهم این سختی ها در این هفته های آخر از بین برود.



کرانچار در خصوص فولاد خوزستان نیز گفت: آنها تیم خوبی هستند و بازیکنای شایسته ای در ترکیب دارند و من انتظار داشتم آنها خطرناک تر در برابر ما صف آرایی کنند.



وی افزود: ما در مدت اخیر به علت حضور در دو رقابت سنگین یعنی لیگ برتر و جام قهرمانی باشگاه های آسیا، فشار مضاعفی را تحمل می کنم ولی انتظار نداشتم در بازی امروز با پیاده روی به پیروزی دست پیدا کنیم! به خصوص اینکه می دانستیم فولاد بعد از سه شکست متوالی برای پیروزی در برابر ما قرار خواهد گرفت.