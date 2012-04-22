سید عبدالحسین موسوی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ردیابی مبدا تا مصرف سموم ، سامانه‌ای طراحی شده است که بوسیله آن ورود و خروج مجاز سموم از مبدا کارخانجات سنتز و وارد کننده سموم تا سطح فروشگاه‌ها و کلینیک‌ها ردیابی و مونیتورینگ می شود.

وی افزود: با بکارگیری و راه‌اندازی این سامانه سوء استفاده احتمالی در چرخه ورود و مصرف سموم قاچاق به حداقل رسیده، اعمال مدیریت بر مصرف و توزیع انواع سموم به استان فراهم می‌شود.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی بوشهر اضافه کرد: در چرخه مصرف سموم متشکل از کارخانجات سموم بعنوان تولید کننده، سنتز یا وارد کننده سموم، کلینیک‌های گیاه‌پزشکی بعنوان توصیه کننده سموم و فروشگاه‌ها و عاملان مجاز فروش سموم بعنوان توزیع کننده سموم هستند.

وی در ادامه بیان‌داشت: به منظور مجهز شدن اعضای چرخه سموم به سامانه مذکور لازم است که همه اعضا رایانه متصل به اینترنت را تهیه و تدارک ببینند.

موسوی‌فرد خاطر نشان کرد: با پیگیری ها و تمهیدات اتخاذ شده در نیمه دوم سال جاری اجرای این سامانه در استان الزامی می‌شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون لیستی از سموم مجاز محصولات کشاورزی استان تهیه شده است که فروشگاه‌ها و عاملان مجاز سموم در استان موظفند فقط نسبت به خرید و فروش سموم اعلام شده اقدام کنند.

قرار گرفتن برخی از سموم در لیست ممنوعه



مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی بوشهر افزود: با بررسی‌های انجام گرفته خرید تعدادی از سموم غیر مجاز توسط مراکز فروش حذف و یا به حالت تعلیق در آمده که چنانچه در فروشگاه‌ها از این نوع سموم دیده شود برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: در حال حاضر استفاده از حشره‌کش‌های آندوسولفان، آزینفویس متیل، کارباریل، آمیتراز و علف کش آلاکلر بعلت مشکلات بهداشتی و سرطان‌زایی غیرمجاز اعلام شده و در فروشگاه‌ها حذف شده است.

موسوی‌فرد ادامه داد: قارچ‌کش دی نیکو نازول و علف کش های تراکلوکسیدیم و ایمازامتابنرمیتل بدلیل عدم تاثیر مناسب بر مزارع بصورت تعلیق در آمده است.

وی خاطرنشان کرد: قرص فتوکسین نیز بمنظور جلوگیری از مشکلات انسانی بصورت بسته بندی و تغییر شکل به پودر عرضه می شود.

موسوی فرد با اشاره به فعالیت 30 فروشگاه مجاز سموم و 10 کلینیک گیاه پزشکی در استان یادآور شد: خرید و مصرف سموم غیرمجاز در محصولات مختلف به ویژه محصولاتی که به صورت تازه خوری مصرف می شوند ممنوع است.

وی در پایان از فروشگاها و کلینیک‌های گیاه پزشکی خواست نسبت به تهیه و توصیه سموم مجاز اقدام کنند تا شاهد محصولاتی سالم و عاری از زیان به سلامت انسان و جامعه باشیم.