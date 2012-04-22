برپایی همایش میقات الرضا مهر (ع) در گلستان/ تمامی امامزادگان شناسنامه دار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد جواد رئوف سید نژاد عصر یکشنبه در نشست خیری با اصحاب رسانه با اعلام این خبر اعلام کرد: این طرح در استان های منتهی به خراسان رضوی مانند مازندران ،گلستان وسمنان ودر امام زاده هایی که در فاصله یک تا سه متری از جاده هستند اجرا می شود واین امامزادگان از لحاظ سرویس های بهداشتی وامکاناتی نظیر زائر سرا تجهیز می شوند.

وی اظهار داشت: این همایش در ابتدای مهر امسال در گلستان برپا می شود ودر قسمت اول اجرای طرح در سه امامزاده، عبد الله گرگان، آق امام آزادشهر ویحیی بن زید گنبد اجرا می شود.

10 امامزاده نوسازی و تجهیز می شود



وی با بیان اینکه در گلستان تا آخر سال 91این سه امامزاده در گلستان تجهیز می شود گفت:در استان گلستان در مجموع 10امامزاده در این طرح تجهیز می شوند.

رئوف سید نژاد در ادامه با بیان اینکه 120امامزاده در گلستان وجود داردگفت:سال 90مبلغ 10میلیارد ریال نذورات مردم از کل امام زادگان استان بود ودر سال 91طبق اعلام سازمان باید 60 درصد به این نذورات با یرنامه های ادارات اوقاف اضافه شود.



امامزادگان گلستان شناسنامه دار شد



مدیر کل اوقاف گلستان از شناسنامه دار شدن تمام امامزادگان استان در سال های گذشته خبر داد وگفت:در طی سال های اخیر امام زاده ای به امامزاده های استان اضافه نشده است.



وی بیان کرد: سال گذشته همچنین 136میلیون تومان نیزاعتبارات ما از سازمان واعتبارات دولتی بود وکل طرح میقات الرضا در فاز اول هزینه های معادل پنج میلیارد ریال است که باید معادل آن طبق نظر استانداری از سازمان اوقاف نیز گرفته شود.