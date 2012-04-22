انجمن صنفی مهندسان مشاور در گلستان تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا دادبود در جلسه تشکیل صنف تخصصی شرکت های مهندسین مشاور در استان اظهار داشت: هدف ار تشکیل این انجن صنفی پیگیری خواسته های قانونی این بخش و مشارکت در سیاست گذاریهای استان در حوزه مطالعات و نظارت بر پروژه های عمرانی است.

وی تصریح کرد: چنانچه این شرکت ها بتوانند با ارتقاء کیفیت و کمیت مطالعات صورت گرفته بیشتر تلاش نمایند خواهند توانست در جلب اعتماد کارفرمایان موفق بوده و تصویر روشنی از آینده را در این استان ترسیم نمایند.

وی لزوم ساماندهی این شرکت ها در قالب یک انجمن یا جامعه استانی را گامی مهم در بهبود نظام فنی و اجرائی موجود دانست که می تواند به عنوان یک راهنما و ناظر قوی در جهت هر چه بهتر و دقیق تر اجرایی شدن تمامی پروژه های عمرانی استان در کنار این سازمان باشد.

در این جلسه روند شکل گیری انجمن صنفی مهندسین مشاور استان تشریح و هیئت موسس این تشکل با انجام انتخابات تعیین شدند.

همچنین مقرر شد هیئت فوق با تشکیل جلسات مختلف و پیگیری از طریق اداره کل کار، رفاه و تامین اجتماعی استان در اسرع وقت نسبت به فراهم آوردن مقدمات تشکیل انجمن صنفی مهندسین مشاور استان و تهیه اساسنامه و کسب مجوز و سایر مراحل قانونی اقدام نمایند.