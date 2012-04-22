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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۱۶

دادبود:

انجمن صنفی مهندسان مشاور در گلستان تشکیل می شود

انجمن صنفی مهندسان مشاور در گلستان تشکیل می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار گلستان بابیان اینکه خلاء وجود صنف مشاوران در استان محسوس است گفت: اقدام لازم جهت تشکیل انجمن صنفی مهندسان مشاور در استان باید در اسرع وقت انجام پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا دادبود در جلسه تشکیل صنف تخصصی شرکت های مهندسین مشاور در استان اظهار داشت: هدف ار تشکیل این انجن صنفی پیگیری خواسته های قانونی این بخش و مشارکت در سیاست گذاریهای استان در حوزه مطالعات و نظارت بر پروژه های عمرانی است.

وی تصریح کرد: چنانچه این شرکت ها بتوانند با ارتقاء کیفیت و کمیت مطالعات صورت گرفته بیشتر تلاش نمایند خواهند توانست در جلب اعتماد کارفرمایان موفق بوده و تصویر روشنی از آینده را در این استان ترسیم نمایند.

وی لزوم ساماندهی این شرکت ها در قالب یک انجمن یا جامعه استانی را گامی مهم در بهبود نظام فنی و اجرائی موجود دانست که می تواند به عنوان یک راهنما و ناظر قوی در جهت هر چه بهتر و دقیق تر اجرایی شدن تمامی پروژه های عمرانی استان در کنار این سازمان باشد.

در این جلسه روند شکل گیری انجمن صنفی مهندسین مشاور استان تشریح و هیئت موسس این تشکل با انجام انتخابات تعیین شدند.

 همچنین مقرر شد هیئت فوق با تشکیل جلسات مختلف و پیگیری از طریق اداره کل کار، رفاه و تامین اجتماعی استان در اسرع وقت نسبت به فراهم آوردن مقدمات تشکیل انجمن صنفی مهندسین مشاور استان و تهیه اساسنامه و کسب مجوز و سایر مراحل قانونی اقدام نمایند.

کد مطلب 1583729

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