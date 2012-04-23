به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه‌ای که از سوی یکی از مومنان به دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی ارسال شده، آمده است: حاج آقا شما را به امام زمان (عج) قسم می‌دهم به مسئولان بگوئید فکری برای مسئله گرانی و بیکاری مردم کنند.



در ادامه این نامه بیان شده است: چشم امید همه مردم به لطف خداوند، و دعای حضرت امام زمان(عج) و تذکر شما مراجع بزرگوار تقلید است.



آیت الله صافی گلپایگانی در جواب این نامه بیان داشته است: بنده کراراً به مسئولان تذکر ‌داده و بعد هم تذکر خواهم داد، انشاء الله مسئولان مربوطه با تدبیر و مدیریت صحیح بتوانند بیشتر به درد و غصه مردم توجه کنند و مملکت را از مشکل بزرگ گرانی و بیکاری نجات دهند.



این مرجع تقلید شیعیان در ادامه متذکر شده است: مسئولان قدر این مردم خوب و همیشه در صحنه را بدانند و دعواهای سیاسی و حزبی و باندی خود را کنار گذاشته و به فکر مردم شریف ایران باشند.