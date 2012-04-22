اجرای طرح مشاغل خانگی هزینه های تولید را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ولیئی ظهر یکشنبه در همایش توسعه مشاغل خانگی در اراک اظهار داشت: یکی از اقدامات مؤثر دولت در راستای رفع بیکاری اجرای طرح مشاغل خانگی است که اجرایی شدن این طرح در کاهش هزینههای تولید نقش مؤثری دارد.
وی گفت: اجرای طرح مشاغل خانگی علاوه بر کاهش هزینههای تولید مزایای دیگری را نیز به دنبال دارد که افزایش بهرهوری، به کارگیری ظرفیتهای شغلی خانگی، ایجاد توازن بین مسئولیت افراد خانواده، تولید کالا و خدمات، ارتقاء مدیریت کسب و کار از جمله این مزایا به شمار میرود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی با اشاره به اقدامات کمیته امداد در راستای ایجاد اشتغال خانگی گفت: کمیته امداد استان در سال گذشته در اجرای این طرح یکی از دستگاههای موفق استان بود که امسال نیز این طرح را با جدیت دنبال خواهد کرد.
ولیئی افزود: با تشکیل ستاد سامان دهی مشاغل خانگی گامهای ارزندهای در حمایت از مشاغل خانگی برداشته شد که شناسایی افراد کارآفرین و پرداخت تسهیلات به این افراد بخشی از این اقدامات به شمار میرود.
به گفته وی کمیته امداد استان از آمادگی کامل برای ارائه آموزشهای لازم در زمینه مشاغل خانگی به مددجویان برخوردار است.
وی اشتغالزایی و خودکفا کردن خانوادههای تحت حمایت را از سیاستهای اصلی این نهاد عنوان کرد و ادامه داد: در سال گذشته 11 میلیارد تومان برای ایجاد فرصتهای شغلی توسط این نهاد هزینه شد.
ابوالقاسم نصراللهی معاون سیاسی و امنیتی استاندار مرکزی نیز با بیان اینکه انسانها باید با الهام گرفتن از قرآن کریم در راه دستیابی به خواستههای خود تلاش کنند گفت: انسان تا زمانی که برای دستیابی به خواستههای خود تلاش کند، هیچ زمانی نیازمند کمک دیگران نخواهد شد.
در این همایش از جمعی از کارآفرینان برتر استان مرکزی با اهداء لوح تقدیر و تشکر به عمل آمد.
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