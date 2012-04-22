روزانه هزار تن زباله در گلستان تولید می شود

مهران جهانشاهی در حاشیه مراسم زمین پاک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زباله های جمع آوری به سایت های بازیافت و پسماند زباله منتقل می شوند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی استان با یک پروتکل سیستم امحاء زباله خود را اجرا می کنند که این امر لز بسیاری خطرات و بیماریها پیشگیری می کنند.

وی عنوان کرد: یکی از مععضلات جدی ما در استان تولید زباله و پسماندهای شهری و صنعتی است که با یک برنامه کوتاه مدت ساماندهی آنها آغاز شده است.

به گزارش مهر، نواختن زنگ زمین پاک، برگزاری مراسم پاکسازی جنگل النگدره با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان ، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ها و سازمان آموزش و پرورش استان گلستان ، شرکت گاز استان از جمله برنامه های هفته زمین پاک در استان است.

مراسم جشن امحاء پسماند های عفونی در بیمارستان علی آباد، جشن پایان دفن غیر بهداشتی زباله شهرستان کردکوی، برنامه آموزشی و سخنرانی در یکی از دبیرستانهای شهرستان ( گنبد کاووس ) از دیگر برنامه هاست.



بازدید از سایت کمپوست آق قلا نیز از دیگر برنامه های هفته زمین پاک در استان از دیگر برنامه هاست.