اواخر این هفته/ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به یاسوج سفر می کند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این استان خبر داد.