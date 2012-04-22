وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به یاسوج سفر می کند

امین کمالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دکتر حسینی قرار است روز پنجشنبه هفته جاری به کهگیلویه و بویراحمد سفر کند.
کمالوندی اظهار داشت: در این سفر نمایشگاه فرهنگ رضوی، ویژه دستآوردهای 9ساله جشنواره های رضوی، با حضور وزیر ارشاد افتتاح می شود.
وی بازدید از برخی پروژه های فرهنگی، نشست با هنرمندان و برگزاری نشست خبری را از دیگر برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این روز عنوان کرد.
کمالوندی یادآور شد: دکتر حسینی در اسفندماه گذشته هم برای شرکت در مراسم اختتامیه جشنواره شعر زاگرس به یاسوج سفر کرده بود.
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