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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۱:۴۰

اواخر این هفته/

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به یاسوج سفر می کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به یاسوج سفر می کند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این استان خبر داد.

امین کمالوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دکتر حسینی قرار است روز پنجشنبه هفته جاری به کهگیلویه و بویراحمد سفر کند.

کمالوندی اظهار داشت: در این سفر نمایشگاه فرهنگ رضوی، ویژه دستآوردهای 9ساله جشنواره های رضوی، با حضور وزیر ارشاد افتتاح می شود.

وی بازدید از برخی پروژه های فرهنگی، نشست با هنرمندان و برگزاری نشست خبری را از دیگر برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این روز عنوان کرد.

کمالوندی یادآور شد: دکتر حسینی در اسفندماه گذشته هم برای شرکت در مراسم اختتامیه جشنواره شعر زاگرس به یاسوج سفر کرده بود.

کد مطلب 1583745

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