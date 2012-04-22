تکرار یاوه گویی صهیونیستها علیه ایران/ وحشت تل آویو از موشکهای حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال "بنی گانتز" رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی گفت نظامیان این رژیم خود را برای انجام ماموریت در خارج از سرزمینهای اشغالی آماده می کنند.

وی در گفتگو با "یدیعوت آحارونوت" که قرار است مشروح آن در شماره روز چهارشنبه این روزنامه صهیونیستی به مناسبت شصت و سومین سالروز شکل گیری این رژیم منتشر شود به تکرار یاوه گویی های سران تل آویو علیه ایران پرداخت.

بنا بر ادعای گانتز سال پیش رو برای تل آویو، جهت تصمیم گیری در مورد اقدام نظامی علیه ایران، سالی تعیین کننده خواهد بود.

وی با بیان این که ارتش صهیونیستی خود را برای اقدام در این راستا آماده می کند افزود: این بدان معنی نیست که به فرمانده نیروی هوایی دستور داده ام خود را برای حمله به ایران آماده کند.

گانتز اظهار داشت: با این حال خطر وخامت وضعیت منطقه تا بروز جنگ در حال افزایش است. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل در عین حال با بیان این که صهیونیستها خود را برای مقابله با موشکهای حزب الله لبنان و نوار غزه آماده می کند، از وحشت این رژیم در برابر توان نظامی مقاومت پرده برداشت.



گفتنی است طی روزهای گذشته اظهارات ضدایرانی مقامات تل آویو در حالی بیان می شود که نشست ایران و گروه 1+5 در استانبول با نتایج مثبتی همراه بوده، مسئله ای که نشان دهنده تلاش بیهود تل آویو در خطرناک جلوه دادن برنامه هسته ای ایران است.