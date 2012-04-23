امضای تفاهمنامه استاندار آذربایجان شرقی با وزیر ورزش و جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، در این تفاهمنامه که در هفت بند تنظیم و به امضای محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان و احمد علیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی رسیده است به توسعه ورزش قهرمانی ، توسعه ورزش همگانی ، توسعه فضاهای ورزشی ، میزبانی رقابتهای بین المللی ، آسیایی و جهانی ، تاسیس آکادمی های استعدادیابی ، ساخت سرای جوانان در راستای تمرکز فعالیتهای جوانان و نگهداری اماکن ورزشی خصوصا استادیوم یادگار امام (ره) تبریز اشاره شده است.



در بند اول این تفاهم آمده آمده است وزارت ورزش و جوانان کلیه پروژه های مصوب سفر ریاست جمهوری را اجرایی و به اتمام برساند و در بند دوم مقرر شد آن دسته از پروژه های روستایی را که در تعهد وزارت ورزش و جوانان و استانداری می باشد در سال 91 تامین اعتبار و با شتاب بخشیدن به ساخت و ساز تا پایان سال 91 اتمام یابد.

در بند سوم این تفاهمنامه آمده است: به منظور کمک به هیئتهای ورزشی با تامین زمین توسط استان آکادمی ورزش شمالغرب کشور به منظور استعدادیابی و سنجش قابلیت های جسمانی و آماده سازی ورزشکاران در تبریز احداث شود و برای این منظور وزارت ورزش و جوانان مبلغ 10 میلیارد ریال و استانداری مبلغ 10 میلیارد ریال در سال 91 اختصاص دهند.

در بند چهارم آمده است: استانداری آذربایجانشرقی در محل مناسبی در شهر تبریز مکانی را جهت تمرکز فعالیتهای جوانان تحت عنوان سرای جوانان یا مرکز فرهنگی ، هنری ، ورزشی و علمی برای احداث به وزارت ورزش و جوانان معرفی نموده و مشترکا به ساخت آن اقدام نماید.

در بند پنجم مقرر شده است وزارت ورزش و جوانان تلاش نماید تا یکی از رشته های ورزشی ، مسابقات آسیایی یا جهانی در سال 91 در شهر تبریز برگزار گردد و در بند ششم یاد شده است که به منظور تامین اعتبار ویژه برای اتمام پروژه ورزشگاه مراغه که جزء پروژه های ملی بوده و از سال 77 آغاز شده از طریق وزارت ورزش و جوانان اقدام نماید و در آخرین بند آمده که برابر مصوبه هیات وزیران در سفر استانی نسبت به تامین اعتبار مبلغ 10 میلیارد ریال جهت نگهداری مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز در سال 91 اقدام لازم بعمل آید.