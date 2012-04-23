سقف بازار "ریسمان" فرو ریخت/ نظارت ناکافی کمر بناهای تاریخی را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از سقف بازار ریسمان که درون حریم و محدوده مسجد جامع اصفهان قرار دارد، به دلیل گودبرداری غیراصولی و اجرای ناصحیح طرح زیباسازی بازار قدیم اصفهان بعد از ظهر روز شنبه فرو ریخت.
بازار ریسمان که در محدوده بازار بزرگ اصفهان و در حریم مسجد جامع قرار دارد، در دوره سلجوقیان ساخته شد اما در دورههای مختلف زمانی، مورد بازسازی قرار گرفته و ساختار فعلی آن، در دوران صفویه پایهگذاری شده است.
این بازار، در دوران جنگ تحمیلی نیز مورد اصابت بمبقرار گرفته بود که پس از تخریب کامل، به صورت مجدد مورد بازسازی قرار گرفت و اکنون، پایههای محکمتر و ساختار اصولیتری دارد.
با این وجود در قسمتی از این بازار، که ساختار دوران صفویه به چشم میخورد دارای استحکام کمتری است که این امر مرمت اصولی این بخش را طلب میکند که در همین ارتباط، سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان به تازگی تصمیم به نوسازی سطح این بازار گرفته است.
استراتژی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان در نوسازی بازار ریسمان، مسطح کردن کامل سطح بازار، معابر منتهی به بازار و سطح مغازههای واقع در آن است به طوری که در برخی قسمتها نیاز به گودبرداری تا حداکثر 80 سانتیمتر از سطح بازار احساس میشود و در برخی مقاطع بازار نیز، عملیات تسطیح باید به صورت خاکریزی انجام پذیرد.
نخستین اقدامات شهرداری اصفهان در زمینه نوسازی این بازار، شنبه هفته گذشته انجام گرفت.
خبرنگار مهر در این خصوص به گفتگو با کسبه بازار ریسمان پرداخت و آنان بیان کردند که شهرداری اصفهان تعهد کرده مرمت این بازار را حداکثر ظرف مدت یک ماه به انجام برساند و شرایط را برای آغاز دوبارهکسب و کار کسبه بازار فراهم آورد.
یکی از مغازهداران بازار ریسمان در این ارتباط گفت: بر اساس برنامه اعلام شده از سوی شهرداری، نوسازی سطح بازار دو مرحله دارد، که مرحله نخست آن گودبرداری کف بازار است که توسط خود شهرداری صورت میگیرد و مرحله دوم نیز شامل همسطحسازی مغازهها با سطح بازار است که کسبه باید آن را انجام دهند.
وی افزود: شنبه هفته گذشته، فعالیت پیمانکار شهرداری آغاز شد و به دنبال گودبرداری سطح بازار، برخی از مغازهها نیز به منظور جلوگیری از پلهگذاری برای ورود به مغازه، با تخلیه مغازههای خود اقدام به همسطحسازی سطح مغازه با سطح بازار کردند که این کار در برخی از مغازهها به پایان رسیده و برخی دیگر نیز همچنان مشغول این کار هستند.
یکی دیگر از مغازهداران نیز گفت: ماجرای فرو ریختن سقف بازار ریسمان از آنجا آغاز شد که یکی از مغازهداران اقدام به گودبرداری کف مغازه کرد که به دلیل عدم تحمل وزن دیوار، سقف مغازه و سپس سقف بازار توسط پی و شالوده، فرو ریخت و مغازه نیز به کلی تخریب شد.
این مغازهدار ادامه داد: برخی از مغازههای این بازار، بسیار قدیمی هستند و حداقل در 70 یا 80 سال اخیر به هیچ عنوان مورد بازسازی اصولی و جدی قرار نگرفتهاند و همین موضوع باعث میشود که بیش از پیش آسیبپذیر باشند و در چنین مواقعی، به صورت کامل تخریب شوند.
البته این تمامی ماجرا نیست. برخی از مغازهداران بازار ریسمان هم اعتقاد دارند شهرداری و میراث فرهنگی باید با برنامهریزی دقیقتر و اصولیتری نسبت به مرمت و نوسازی این بازار و دیگر بناهای تاریخی و به ویژه بازارها اقدام کنند.
یکی از معتمدین بازار ریسمان در این زمینه گفت: بازار ریسمان به طور کلی و به لحاظ بازسازی به سه بخش تقسیم میشود. بخشی از بازار پس از بازسازی کلی دوران صفویه، دست نخورده باقیماند و همچنان نیز وجود دارد که سقف فرو ریخته متعلق به این بخش است.
وی ادامه داد: اما دو بخش دیگر، قسمتهایی از بازار است که پیش از انقلاب و در دوران پس از انقلاب مورد بازسازی قرار گرفته و تاکنون نیز مشکلی برای این قسمتها به وجود نیامده است.
این معتمد بازار ریسمان تصریح کرد: در زمستان سال گذشته نیز که شاهد بارندگیهای مستمر و طولانیتری بودیم، بخشی از سقف بازارهای همجوار بازار ریسمان که از دوران صفویه به یادگار مانده است، فرو ریخت که این موضوع اهمیت بازسازی بازارهای اطراف مسجد جامع را دو چندان میکند.
وی ادامه داد: شهرداری تاکید دارد که برای نوسازی سطح بازار ریسمان، حتماً سطح تمامی بازارها باید یکسان باشد و به این منظور لازم است گودبرداریهایی نیز در بازار انجام پذیرد. اما با کمی انعطاف میتوان به گونهای نسبت به نوسازی سطح بازار اقدام کرد که از یک سو نیازی به گودبرداری نباشد و از سوی دیگر، در سریعترین زمان ممکن و با کمترین خطرپذیری نوسازی به اتمام برسد و هیچ مغازهای نیز آسیب نبیند.
یک کارشناس بناهای تاریخی نیز در این خصوص ضمن تائید این موضوع به خبرگار مهر گفت: این بخش از سقف بازار ریسمان که فرو ریخته دقیقا در مجاورت بخشی است که دوران جنگ تحمیلی دچار آسیب شد و مجددا ساخته شد.
این کارشناس بناهای تاریخی که خواست نامش فاش نشود ادامه داد: این بخش فرو ریخته دقیقا مربوط به دوران صفوی است و افزود: باید برای اجرای این امر ابتدا زیر سقفها بسته میشد و سپس زمین گود برداری میشد.
وی تصریح کرد: در واقع چون این اتفاق توسط شخص مغازه دار محقق نشده بود ما اکنون شاهد ریزش این بخش از سقف بودهایم.
به هر حال باید نظارتها بیشتر از اکنون باشد تا کمر بناهای تاریخی از بی نظارتی نشکند.
