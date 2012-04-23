هشت میلیارد ریال صرف توسعه شهرکهای صنعتی دشتستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خسروی یکشنبه‌شب در نشست هماهنگی برگزاری همایش تولید ملی در برازجان اظهار داشت: یکی از بهترین راه‌کارها برای گسترش استفاده مردم از تولیدات داخلی، بهبود کیفیت محصولات تولیدی در داخل کشور است که همه مسئولان باید برای تحقق این امر تلاش کنند.

وی حمایت از تولیدکنندگان داخلی را یکی از مهمترین وظایف مسئولان ذکر کرد و ادامه داد: شهرستان دشتستان در حوزه صنعت و معدن دارای ظرفیت بالایی است که با حمایت‌ همه‌جانبه می‌تواند نقش مهمی در بخش تولید ملی داشته باشد.

فرماندار دشتستان افزود: شهرکهای صنعتی در سال گذشته عملکرد مطلوبی داشتند که هشت میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در شهرستان دشتستان اختصاص یفت که امیدواریم شاهد افزایش این مقدار در سال جاری باشیم.

وی از انجام برنامه‌ریزی در بخش صنعتی و کارگاه‌های شهرستان دشتستان برای افزایش اشتغال در سطح شهرستان خبر داد و بیان داشت: امیدواریم با عمل به برنامه‌های تدوین شده شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در سال حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باشیم.

خسروی ادامه داد: برای توسعه شهرستان همه نخبگان باید با مسئولان همفکری کنند و با تعامل و همکاری بین نخبگان و مسئولان شهرستان فضای مناسب‌تری را برای حمایت از تولید داخلی و سرمایه ایرانی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به تشکیل کمیته فرهنگ تولید و مصرف در شهرستان دشتستان عنوان داشت: این کمیته در امر فرهنگ‌سازی برای حمایت از تولید ملی نقش مهمی خواهد داشت و همه نهادهای فرهنگی و مسئولان اجرایی باید از این کمیته حمایت کنند و آن را در اجرای برنامه‌ها یاری و همراهی کنند.

فرماندار دشتستان به تلاش دشمنان برای اعمال فشار بر علیه کشور برای متوقف کردن رشد روزافزون ایران اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: دشمنان نظام و انقلاب سعی دارند با اعمال تحریم‌ها و تهدیدها علیه کشورمان ما را از دستیابی به علوم و فناوری‌ها باز دارند ولی در سال حمایت از تولید ملی همه توطئه‌های دشمنان خنثی خواهد شد.