به گزارش خبرنگار مهر، رشت به وسیله دو رودخانه که در شرق و غرب شهر جریان دارد، محصور شده است. این دو رودخانه در مسیر پایانی خود در حوالی پیربازار به هم ملحق شده و با نام رودخانه پیربازار، وارد تالاب بین المللی انزلی می شوند.

رودخانه صیقلان رودبار که در شرق شهر جریان دارد، یکی از شعبه های سفیدرود است که بنا به نوشته رابینو از کوههای کهدم سرچشمه گرفته و در گذشته به سیاه رودبار و کلاشه رودبار نیز معروف بوده است.

گوهررود و زرجوب چشم به راه احیا

مسعود منوری کارشناس محیط زیست درباره سرچشمه صیقلان رود یا سیاهرود می نویسد: " این رودخانه از کوههای کم ارتفاع هرازمرز، نیزه سر، جوکلبندان و کچا واقع در جنوب شهرستان رشت سرچشمه گرفته و دارای طولی معادل 41.3 کیلومتر است. سیاهرود تحت نام زرجوب از شهر رشت عبور می کند و متوسط حجم سالیانه این رودخانه در سالهای 45 تا 61 به میزان 113 هزار و 773 میلیون متر مکعب بوده است."

این رودخانه بعد از ورود به رشت و پس از گذشتن از پل عراق به نام زرجوب و در حوالی پل بوسار، بوسار نامیده می شود. راه رشت به قزوین و رشت به لاهیجان و رشت به پیربازار در برخی مناطق از آن عبور می کند.

بر اساس نقشه سال 1332 خورشیدی که در زمان ریاست شهرداری شادروان جهانگیر سرتیپ پور تهیه شده :" نهر بوسار از سمت جنوب آن در امتداد شمال باختری به پل، نزدیک سه راه باقرآباد رسیده و از آنجا دوشاخه می شد، که یک شاخه به سمت شمال از کنار جاده پیربازار می گذشت و شاخه دیگر آن از سمت باختر به زمینهای گود، مزرعه ها و باغهای منطقه گلسار می رسید که با از بین رفتن مزرعه ها، باغها و نیز احداث خیابان سعدی امروزه از آنها اثری دیده نمی شود ".

بنا به نوشته رابینو در آن زمان رودخانه های صیقلان رودبار نواحی سطل سر، بوسار، بجارکن، فخب، پستک، آلمان و پیله داربن را آبیاری می کرد و سپس در پیله داربن به دو شاخه تقسیم شده و شاخه شمالی تر آن از منگوده، پیرده و مبارک آباد گذشته و در این ناحیه با نام مبارک آباد به مرداب انزلی سرازیر می شد، شاخه جنوبی تر آن نیز با نام پیربازار، ناحیه پیربازار، کماکول، سیاهرود کنارو خفیجه را آبیاری می کرد.

رابینو همچنین بیان می کند که : " این قسمت رودخانه تا پنج کیلومتری قابل کشتیرانی است ".

ملگونوف نیز در سفرنامه خود می نویسد: " از طرف شرقی رشت رودخانه سیاه رودبار می گذرد و در هر جا نامی از قبیل بوسار، پیله دربند، گوهرود، چمن سرا و غیره دارد، در هنگام افزونی آب سیاه رودبار به پایه ای پر آب است که از پیربازار تا به رشت با کرجی توان رفت ".

رودهای آلوده رشت به تالاب انزلی می‌ ریزند

به سبب این ویژگی رودخانه پیر بازار، لرد کرزن در یکصد سال پیش در کتاب خود ایران و قضیه ایران پیشنهاد کرده بود که به وسیله این رودخانه می توان از طریق مرداب انزلی، رشت را به صورت بندری مهم در آورد.

صیقلان رودبار از سال 1345 در محل مجتمع مسکونی سازمان آب منطقه ای گیلان اندازه گیری می شود، میانگین آب جاری شده این رود در سال 170 میلیون متر مکعب است.

همچنین بنا به نوشته رابینو، گوهر رود از ارتفاعات ورزل شفت سرچشمه می گیرد، اما جعفر خمامی زاده سرچشمه گوهررود را از کوه " رضالو چماچا " در جنوب رشت معرفی می کند.

همچنین طبق نوشته کتاب گیلان این رود از ناحیه " چوماچا " سرچشمه گرفته و در قسمت بالا " لاکان رود " نامیده شده و در مسیر داخل شهر رشت به مدیریه و چمارسرا معروف است.

بنا به نوشته کتاب گیلان این دو رودخانه در ناحیه " رجاکل" به هم پیوسته و با نام رود پیربازار به تالاب انزلی وارد می شود.

مسعود منوری درباره سرچشمه گوهر رود نیز می نویسد: " از کوههای عزیزکیان و جیرسرمحله محدود بین حوزه آبریز رودخانه سیاهرود و چنار رودخان سرچشمه گرفته و به سیاهرود زرجوب می پیوندد ".

از سال 1347 تا 1364 آب رودخانه پیر بازار در ایستگاه کماکل اندازه گیری شد، که به طور متوسط سالانه 157 میلیون متر مکعب آب از این ایستگاه گذشته است.

رود پیربازار از سال 1364 در محمود آباد اندازه گیری شده به طوری که متوسط حجم آب جاری شده از این محل طی سالهای 1364 تا 1369 حدود 296 میلیون متر مکعب بوده است.

آلودگی، رودخانه های گوهررود و زرجوب رشت را به کما برد

اما وضع فعلی رودخانه های رشت به گفته شاهدان عینی در سالهای نه چندان دور از این دو رودخانه برخی از ماهیان و حتی ماهی سفید صید می شد، ولی متاسفانه در سالهای اخیر بر اثر آلودگی های شهری انجام این امر به کلی ناممکن است چرا که این دو رودخانه در حال حاضر در شمار آلوده ترین رودخانه های گیلان به شمار می روند.

تمامی فاضلابهای خانگی و فاضلاب تعدادی از واحدهای صنعتی و کارگاههای شهر رشت به این دو رودخانه سرازیر شده و بوی تعفنی که گاه در شبهای تابستان درنقاط مختلف این مجاری به مشام می رسد پیام آور مرگ توده انبوه آبزیانی است که دیگر در این رودها اثری از حیات آنها مشاهده نمی شود، از طرفی دیگر حوزه آبخیز " سیاهرود" در ناحیه سراوان سنگر از سال 1364 به محل ریختن زباله های شهر رشت اختصاص یافته و عاملی دیگر برای آلودگی این رودخانه ها شده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست گیلان با اشاره به تاثیر آلودگی رودخانه‌ های گوهررود و زرجوب گفت: این رودخانه‌ ها آلودگی‌ های زیادی را به تالاب بین ‌المللی انزلی وارد می ‌کنند و یک تهدید جدی برای این اکوسیستم ارزشمند استان به شمار می ‌روند.

امیرعبدوس آلودگی آب این رودخانه‌ ها را به صورت فاضلابهای ‌شهری، صنعتی، کشاورزی، مواد زائد جامد و دیگر منابع آلاینده تقسیم ‌بندی کرد و افزود: هر یک از این موارد موجب چالشهای جدی زیست ‌محیطی، تخریب محیط ‌زیست و پیامدهای ناگوار برای منطقه شده است.

عدم وجود تصفیه ‌خانه در شهر صنعتی رشت از مهمترین علل آلودگی این رودخانه هاست

وی اظهارداشت: هم ‌اکنون وضعیت زیست محیطی این دو رودخانه بسیار نامطلوب بوده و مورد آزار مردم و مسافران است و پاکسازی این مجاری باید در اولویت کارهای احیای زیست محیطی استان قرار گیرد.

مدیرکل محیط زیست گیلان عدم وجود تصفیه ‌خانه در شهر صنعتی رشت را از مهمترین علل آلودگی این رودخانه ها دانست و یادآور شد: دو رودخانه زرجوب و گوهررود که از مرکز شهر عبور می‌ کنند امروزه با وضعیتی نامناسب و اسفبار مواجه هستند و هیچ حیاتی در آنها وجود ندارد.

به هر حال عبور دو رودخانه از وسط شهر رشت بستر مناسبی برای جذب توریست است متاسفانه در چنبره انواع آلودگی قرار گرفته و بوی تعفن و مرگ از پیکره این رودها که از نعمتهای بی بدیل الهی هستند به مشام می رسد.