مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز دوشنبه کشور

ایران :

تاکید فرمانده معظم کل قوا در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش: ارتش ایران، تنها ارتشی است که در خدمت منافع ملی است

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول و برای نخستین بار؛ ذخایر ارزی از مرز 100 میلیارد دلار گذشت

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: برابرسازی مدارک دانشگاه آزاد با دولتی

تفاهم:

تاکید فرمانده معظم کل قوا در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش: ایران اسلامی مرکزیت تپنده جریان ضد نظام سلطه می باشد

صنعتگران روانه بازار سیاه شدند؛ ارز 1226 تومانی به صنایع نرسید

سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد: مهلت مراجعه به سایت رفاهی تا 12 اردیبهشت



تهران امروز:

فرمانده معظم کل قوا در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش بیان کردند: ایران مرکز تپنده جریان ضد نظام سلطه

با سفر نوری المالکی به تهران اتفاق افتاد؛ تحرک برای تغییر زمین بازی های منطقه ای

تقلید اختلاس گران از شگرد قذافی

جام جم :

رهبر معظم انقلاب: ارتش ایران در خدمت مردم و منافع ملی است

تعیین سرنوشت قیمت بنزین، فردا در مجلس

بی ثباتی تامین اجتماعی؛ سرگردانی بیمه شدگان

جوان:

فرمانده معظم کل قوا در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش: ایران اسلامی مرکز تپنده جریان ضد نظام سلطه است

با فاش کردن 4 کد جدید از پهپاد جاسوسی " RQ-170" ؛ سپاه پرنده فوق مدرن آمریکا را رمزگشایی کرد

احمدی نژاد در دیدار نخست وزیر عراق: دشمنان با وجود ایران و عراق قدرتمند جایی در منطقه ندارند



حمایت:

فرمانده معظم کل قوا: ایران مرکز جریان ضد سلطه است

تصویب دوفوریت اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها: افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی متوقف می شود

بانک مرکزی در گزارش رسمی گرانی های سرسام آور را تایید کرد: گرانی ها از 18 تا 146 درصد



خراسان:

رهبر انقلاب در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران تنها ارتش در خدمت مردم و منافع ملی است

رای مجلس به 2 فوریت طرح اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها

نماینده دادستان در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی اعلام کرد: اتهام ارتشا برای مدیرعامل سابق سازمان خصوصی سازی و 5 مدیر ارشد وزارت راه



دنیای اقتصاد:

از سوی بانک مرکزی منتشر شد؛ گزارش رسمی از رشد قیمت ها

نخست وزیر عراق به ایران آمد؛ مذاکرات بغداد؛ محور رایزنی های مالکی

مجلس دو فوریت طرح را تصویب کرد؛ تعیین سقف قیمت بنزین



شرق:

انحصار "صدا و سیما" گام به گام پایان می یابد؟ تلویزیون اینترنتی "پایداری" آمد

مرتضوی ماند، نمایندگان به دفتر وزیر کار رفتند؛ دولت؛ برنده دوئل استیضاح

سولانا: آمریکا کانال مستقیم ارتباطی با ایران باز کرده است



فرهیختگان:

رهبر معظم انقلاب: ایران مرکزیت تپنده جریان ضد نظام سلطه است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حاشیه دیدار با نمایندگان مجلس خبر داد: افزایش حقوق اساتید و کارکنان با تامین منابع مالی جدید

معاون اول رئیس جمهور: رابطه تهران- بغداد ناگسستنی است



قدس:

رهبر معظم انقلاب: ارتش ایران بخش مهمی از مرکزیت تپنده جریان ضد نظام سلطه است

تحلیل قدس درباره چرایی گره خوردن کار "جهان سلطه" در سوریه: توازن قدرت در خاورمیانه دست ایران است

صندوق بین المللی پول اعلام کرد: نرخ تورم ایران 2 برابر نرخ تورم در منطقه است



کیهان:

فرمانده معظم کل قوا در جمع پرسنل نیروی زمینی ارتش: ایران قلب تپنده نهضت جهانی ضد سلطه است

طرح 2 فوریتی مجلس برای مهار گرانی ها

استقبال کمرنگ فرانسوی ها از انتخابات ریاست جمهوری

گسترش:

رهبر معظم انقلاب: ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتشی الهی و اسلامی و در خدمت منافع ملی است

سرمایه گذاری ایدرو در حوزه شیرین سازی آب؛ صنعت در اندیشه تامین آب کشاورزی

هفتمین جلسه دادگاه "فساد عظیم مالی" محاکمه چهار زن متهم



ملت ما:

در اوج بدبینی ایران و اعراب صورت گرفت؛ سفر نوری مالکی به تهران با دستی پر از پرونده

وحدت شکنی به چه کسانی الهام می شود؟

هفتمین جلسه دادگاه فساد سه هزار میلیاردی؛ پای چهار زن در میان است



وطن امروز:

فرمانده نیروی هوا-فضای سپاه جدیدترین اطلاعات به دست آمده از پهپاد جاسوسی آمریکا را تشریح کرد؛ تخلیه اطلاعاتی RQ170

روابط تهران- بغداد استثنایی است؛ نوری مالکی در تهران

پیروزی شاگردان کرانچار و قلعه نویی؛ تراکتور آسیایی شد



همشهری:

رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش: ایران اسلامی مرکزیت تپنده نظام سلطه است

مخالفت مجلس با افزایش ناگهانی قیمت سوخت

با توافق استانداری تهران و دامداران؛ شیر گران ماند

