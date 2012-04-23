مجازات نیکلا با اعلام نتایج انتخابات فرانسه/ لوپن شگفتی ساز شد

دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که از بامداد روز یکشنبه با فراخواندن 44.3 میلیون نفر از شهروندان واجد شرایط این کشور برای رای دادن آغاز شده بود، شب گذشته به پایان رسید.

در این انتخابات "فرانسوا اولاند" نامزد حزب سوسالیست 28.8 درصد، "نیکلا سارکوزی" از حزب اتحاد برای جنبش مردمی 26.1 درصد، "مارین لوپن" از حزب جبهه ملی 18.1 درصد، "ژان لوک ملانشون" از حزب چپگرای افراطی 11.7 درصد و "فرانسوا بایرو" از حزب اتحاد برای دموکراسی 8.8 درصد آرا را به خود اختصاص دادند.

پنج کاندیدای دیگر یعنی "اوا ژولی" از حزب سبز (طرفداران محیط زیست)، "فیلیپ پوتو" از حزب جدید ضد سرمایه داری، "ناتالی آرتو" از حزب کارگران، "ژاک شومیناد" از حزب هبستگی و پیشرفت و "نیکلا دوپنتنیون" از حزب جمهوریت در مجموع کمتر از 6 درصد از آرا را نصیب خود کردند.

میزان عدم مشارکت در مقایسه با 16.2 درصد در دور اول سال 2007 و 21.6 درصد در 2002 و 21.6 درصد در 1995، به 20 درصد رسیده است.

نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پس از اعلام نتایج اولیه در یک سخنرانی در جنوب غرب فرانسه ضمن ابراز خرسندی برای راهیابی به دور دوم انتخابات گفت: در دور دوم انتخابات پیروز می شوم.

وی بار دیگر وعده هایش را در خصوص بازگرداندن فرانسه به مسیر رشد و اشتغال تکرار کرد و ضمن قدردانی از حضور فرانسوی ها در انتخابات تاکید کرد: در پی آن هستم که چهره ای جدید از فرانسه را مقابل اروپا نشان دهم.

اولاند نتایج انتخابات را نوعی مجازات برای سارکوزی خواند و گفت: هم اکنون زمان آن فرا رسیده تا چپگراها وارد کاخ الیزه شوند و قدرت را در دست بگیرند و قول می دهم که نرخ بیکاری کاهش و اوضاع اقتصادی بهتر شود.

این درحالیست که سارکوزی در سخنرانی های اخیر خود از رقیب اصلی اش به عنوان خطری برای فرانسه و اروپا یاد کرده و تاکید نموده است: انتخاب اولاند فرانسه را به سرنوشتی مشابه وضعیت کنونی اسپانیا که با گرفتن قروض هنگفت به دادن بهره های سنگین واداشته، دچار می کند.

اولاند در ادامه از هوادارانش خواست تا وی را در دور دوم انتخابات یاری کرده و یک "پیروزی بزرگ" را برای وی رقم بزنند.

نامزد حزب سوسیالیست که شب گذشته سخن می گفت، تأکید کرد: امشب، به عنوان نامزدی انتخاب شدم که با آرای مردم توانستم به دور دوم راه پیدا کنم و درصدد آغاز صفحه ای جدید در تاریخ فرانسه و ورق زدن صفحه های قبلی هستم.

وی خطاب به هوادارانش گفت: بازم از شما متشکرم، تغییرات را می توان حس کرد و در تاریخ 6 مه می خواهم به یک پیروزی بزرگ که ارزش فرنسه را دارد، دست یابم.

رقیب اصلی "مارین لوپن" یعنی ملانشون تنها موفق به کسب 11.7 درصد آرا در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شد، از این رو پیشنهادهای لوپن در خصوص سیاست های ضد مهاجرتی دلیل اصلی کسب آرای بیشتر در نظر گرفته می شود.

نیکلا سارکوزی نیز در سخنرانی خود پس از انتخابات ضمن تشکر از هوادارانش همان اظهارات اولاند را تکرار کرد و گفت: در دور دوم انتخابات پیروز می شوم.

وی در ادامه با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات و تکرار وعده هایش در خصوص حرکت فرانسه در مسیری بهتر گفت: حضور گسترده مردم نشان می دهد که مردم اهمیت زیادی به انتخابات می دهند.

سارکوزی در گفتگو با هوادارانش تاکید کرد: پیشنهاد برگزاری مناظره با اولاند در سه زمینه اقتصادی، اجتماعی و روابط بین الملل را مطرح کردم، چراکه داشتن شفافیت و صداقت لازمه رئیس جمهور است.

اولاند و سارکوزی ششم مه (17 اردیبهشت) برای دور دوم به مصاف یکدیگر می روند و مناطره تلویزیونی این دو نامزد در روز دوم مه از تلویزیون پخش می شود.

البته کسب 18.1 درصد آرا از سوی مارین لوپن توجه رسانه های غربی را به خود جلب کرده است زیرا آخرین نظرسنجی ها حکایت از کسب 14 تا 17 درصد آرا از سوی این نامزد از حزب جبهه ملی و رقیب اصلی ملانشون داشت.

اما ملانشون رقیب اصلی لوپن موفق به کسب 11.7 درصد آرا شد و پیشنهادهای لوپن در خصوص سیاست های ضد مهاجرتی دلیل اصلی کسب آرای بیشتر در نظر گرفته می شود.

اولاند و سارکوزی درحالی به مصاف هم می روند که آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد نامزد حزب سوسیالیست موفق به کسب 54 درصد می شود و رقیب وی 46 درصد آرا را از آن خود می کند.