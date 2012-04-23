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۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

رقابت 16 هزار دانش آموز در مسابقات علمی و عملی نانو

رقابت 16 هزار دانش آموز در مسابقات علمی و عملی نانو

سومین المپیاد دانش آموزی فناوری نانو روز جمعه 8 اردیبهشت ماه با حضور بیش از 16 هزار دانش آموز در 105 حوزه امتحانی برگزار می شود.

علیرضا عالمی - دبیر اجرایی این دوره از مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از فعالیت‌های برنامه راهبردی کشور در توسعه فناوری نانو دانست و افزود: در این راستا در 5 سال گذشته بیش از 170 هزار دانش‌آموز از طریق برگزاری سمینار و نمایشگاههای آموزشی و المپیادهای علمی با مبانی و کاربردهای فناوری نانو آشنا شدند.

وی به برگزاری سومین دوره مسابقات فناوری نانو در حوزه دانش آموزش اشاره کرد و یادآور شد: در این دوره از رقابتها 16 هزار و 83 دانش آموز از 219 شهرستان کشور شرکت کردند.
 
عالمی با بیان اینکه این آزمون دارای 60 سوال چهار گزینه ای است، اظهار داشت: برگزیدگان این مرحله از رقابت ها برای راهیابی به مرحله عملی المپیاد که در تابستان امسال برگزار می شود، انتخاب خواهند شد.
کد مطلب 1583806

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