رقابت 16 هزار دانش آموز در مسابقات علمی و عملی نانو

علیرضا عالمی - دبیر اجرایی این دوره از مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از فعالیت‌های برنامه راهبردی کشور در توسعه فناوری نانو دانست و افزود: در این راستا در 5 سال گذشته بیش از 170 هزار دانش‌آموز از طریق برگزاری سمینار و نمایشگاههای آموزشی و المپیادهای علمی با مبانی و کاربردهای فناوری نانو آشنا شدند.

وی به برگزاری سومین دوره مسابقات فناوری نانو در حوزه دانش آموزش اشاره کرد و یادآور شد: در این دوره از رقابتها 16 هزار و 83 دانش آموز از 219 شهرستان کشور شرکت کردند.



عالمی با بیان اینکه این آزمون دارای 60 سوال چهار گزینه ای است، اظهار داشت: برگزیدگان این مرحله از رقابت ها برای راهیابی به مرحله عملی المپیاد که در تابستان امسال برگزار می شود، انتخاب خواهند شد.