به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب آثار 42 هنرمند در قالب 52 اثر به چاپ خواهد رسید. این کتاب به لحاظ شیوه ابتکاری در ساخت صفحات، چاپ و صحافی منحصر به فرد بوده و در نوع خود اولین کتاب چوبی جهان محسوب می‌شود.



آثار این کتاب به تفکیک و به شیوه‌های مختلف چاپ شده است: 23 طرح به شیوه چاپ دیجیتال و پرینت، هفت طرح به شیوه چاپ داغی (تک رنگ و دو رنگ)، 20 طرح به شیوه چاپ سیلک تک رنگ، دو طرح به شیوه حک و برش لیزری.

چوب روکش راش، چوب روکش صنوبر و چوب روکش ون چوب‌های استفاده شده برای متن این کتاب و چوب لایی دو میلی‌متری راش چوب‌های استفاده شده برای جلد کتاب هستند.



مهسا اسماعیلی، نیره اسماعیلی، مائده اصغرپور، آذر افشاری، الهام الماسی، مرجان اندرودی، سپیده پرآهنگ، آرش پورمحک، روح اله تیموری، فاطمه حاجی حیدری، فرید حجتی، حسین دالوند، رضا راقمی، مهشید رحمانی تنها، مختار رسولی‌نژاد، محمد رضایی، معصومه رهگذر، ندا سامی‌شیراز، سولماز سجادی، احسان سراج القوم، مهرناز سیاوش، شهاب شریف، کورش شیخی، شیرین صادقی، عیسی صمدیان، ارغوان عباسی، نازنین علیپور، سمیه عمرانی، علی کریمی، فهیمه کیانمهر، ‌علی گرجی، محسن گلچین، هادی مجرد، عبدالرحمن محبوبی، رضا محمدخان، طوبی مختاری، داریوش مستطاب، یاسمن مسعودی، میترا معتمد، لیدا موسوی، ناز نوروزی و وحید نیک نفس هنرمندانی هستند که آثارشان در این کتاب نفیس منتشر شده‌است.



این کتاب در 105 نسخه منتشر شده و به دلیل دستی بودن پروسه تولید آن (ساخت صفحات، چاپ طرح‌ها و صحافی کتاب) هر نسخه هویت منحصر به فرد خود را دارد. از این رو در قیمت‌گذاری نسخه‌های کتاب، ترتیب شماره‌ها و کیفبت آثار در نظر گرفته شده است.



قرار است این کتاب‌های چوبی نفیس، زمان نمایشگاه کتاب تهران، به مشتریان تحویل داده شود.