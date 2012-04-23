نام ایرانی بر خیابان های امارات مبارک است/ کل امارات بخشی از ایران بوده

محمد کرمی راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدام اخیر اماراتی ها مبنی بر نامگذاری خیابان ها در این کشور با عنوان تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی تأکید کرد: آنچه اتفاق افتاده از یک منظر برای ایران مبارک است چراکه آنها با این اقدام خود نام جزایر سه گانه ایران را در کشورشان برای همیشه ثبت می کنند و برای آیندگان به یادگار می گذارند.

وی با اشاره به اینکه اماراتی ها برای اظهار نظر درباره جزایر سه گانه باید به پیشینه خود توجه کنند، اظهار داشت: امارات متحده عربی بخشی از خاک ایران اسلامی بوده است و با توجه به شرایط حال حاضر در نظام بین المللی جایی برای ادعای واهی و بی اساس در مورد جزایر سه گانه خلیج فارس برای این کشور وجود ندارد.

کرمی راد با بیان اینکه اسناد محکمی در زمینه تعلق تاریخی جزایر سه گانه به ایران اسلامی وجود دارد ، تصریح کرد: ادعای واهی اماراتی ها در شرایط فعلی باعث خوشحالی بیگانگان و دشمنان اسلام می شود و در راستای سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی و البته نشان می دهد که سیاست های این کشورها تا چه اندازه در امارات تأثیرگذار است.

وی تصریح کرد: این کشورها هر از چند گاهی یک جنگ روانی تبلیغاتی به راه می اندازند و این جنگ روانی به ویژه در شرایط مذاکرات 1+5 و موفقیت هایی که ایران به دست می آورد، ایجاد می شود، چراکه قصد آنها این است که با برپایی این تبلیغات موفقیت های ایران را تحت الشعاع قرار دهند.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به اینکه در استانبول توانستیم اولین قدم را در راستای مذاکرات هسته ای برداریم، تصریح کرد: از این نتیجه نیز کسانی ناراحتند که در جهت سیاست های اسرائیل و آمریکا گام بر می دارند و بنابر این آنچه که از سوی اماراتی ها صورت می گیرد تنها تلاش برای برد تبلیغاتی است.

وی در پایان تأکید کرد: البته اقدام اخیر آنها برای ما نیز مثبت بوده است چراکه جزایر سه گانه ایران در کشورهای عربی به ثبت می رسد و نام ایران در این کشورها ماندگار خواهد ماند.