باید از پنجره تولید به اشتغال نگاه کرد

محسن رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باید بتوانیم تمام مفاهیم به کار برده شده در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را جزء به جزء با دیدی کارشناسی مورد بررسی قرار دهیم.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: باید نقطه نظرات و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب را در سال تولید ملی تبیین کنیم.

رستمی تصریح کرد: باید بیشتر از گذشته به موضوع تولید ملی در شرایطی که در حوزه صنعت، معدن و تجارت 40 درصد تولید ناخالص داخلی داریم توجه کنیم و نیاز به تقویت در این خصوص داریم.

وی افزود: با تولید ملی می توان اشتغال پایدار ایجاد کرد و با تولید شغل استحکام و رونق را می توان در بخش صنعت ضمیمه کرد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: همچنین باید بتوانیم به بستری در زمینه افزایش میزان صادرات غیر نفتی برسیم و این حجم را بالا ببریم.

رستمی افزود: باید گام های استواری در مسیر اشتغالزایی و در کنار آن تولید و همچنین کاهش تورم برداریم.

وی در پایان تصریح کرد: در این خصوص باید از تمامی ظرفیت ها و امکانات موجود که در اختیار داریم برای تحقق شعار سال جاری تلاش کنیم.