لزوم بررسی آلودگی در خاتون آباد/ عدم امکان رشد گیاه طی 10 سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، دشت خاتون آباد را می توان نمادی از آلودگی صنعتی دانست میزان آلودگی در این دشت به قدری زیاد است که کارشناسان از عدم امکان کشت گیاه در این دشت تا 10 سال آینده سخن می گویند.

دشت خاتون آباد مکانی است بین شهرک صنعتی سرچشمه و شهر شهربابک در استان کرمان که طی سالهای گذشته تحت تاثیر شدید آلودگی کارخانه ذوب مس خاتون آباد قرار گرفته است.

آلودگی ناشی از دودکشها و پس آب صنعتی کارخانه غباری از آلودگی را بر روی دشت نشانده است که زدودن آن به صرف هزینه هنگفت و زمان قابل توجه نیاز دارد.

آلودگی بسیار شدید و بیماریهای کبدی بین دامهای منطقه نیز موجب تلف شدن حداقل 40 هزار راس دام طی سالهای فعالیت این کارخانه شده است اما طی سال گذشته مسئولان کارخانه از کاهش آلودگی با اضافه کردن سیستمهای جدید و همچنین کنترل فاضلاب صنعتی خبر داده اند با این وجود مسئولان دامپزشکی کرمان از ادامه تلفات دامی خبر می دهند و میگویند تنها میزان تلفات دامی در روز در منطقه کاهش یافته است.

خاتون آباد؛ نمادی از آلودگی صنعتی

استان کرمان دومین ذخایر مس جهان را به خود اختصاص داده است و در این میان به طور طبیعی صنایع مس نیز در کنار این معادن ساخته شده است، کارخانه مس خاتون آباد نیز سال 74 با همکاری دولت وقت در دشت خاتون آباد احداث شد اما متاسفانه استانداردهای زیست محیطی در ساخت این کارخانه هیچ گاه رعایت نشد و نتیجه آن یکی از آلوده ترین دشتهای کشور به دلیل فعالیتهای صنعتی است.



غبار ناشی از کارخانه به حدی در دشت خاتون آباد که روزگاری یکی از مناطق کشاورزی و دامپروری استان کرمان بود گزارش شده است که تا چندی پیش وقتی در دشت گام بر می داشتیم رد پای خود را بر روی گردهای آلوده کارخانه می دیدیم.

کارشناسان کشاورزی اعلام می کنند که در صورتیکه جلوی آلودگیهای این کارخانه گرفته شده باشد باید 10 سال منتظر ماند تا آلودگی محیط زیست خاتون آباد برطرف شود و این دشتها بار دیگر قابل کشت شوند.





آلودگی خاک و منابع آبی تنها بخشی از آلایندگی های این کارخانه است.

لزوم بررسی محیط زیست در خصوص وضعیت آلایندگی

نکته قابل توجه سکوت عجیبی است که سازمان محیط زیست کرمان در قبال مراکز صنعتی آلاینده اختیار کرده است و از سوی دیگر مسئولان شرکت مس از برطرف شدن آلایندگی این کارخانه طی ماههای گذشته با اقدامات مختلف خود خبر داده اند که این امر جای بررسی کارشناسی دارد.



استفاده از الکتروفیلتر کارخانه سیمان در کارخانه ذوب مس!

گفته می شود سال 74 که این کارخانه کار خود را آغاز کرده است بسیاری از قطعات کارخانه استاندارد نبوده و حتی فیلترهای دود کشهای این کارخانه که باید مخصوص کارخانه ذوب مس باشد متاسفانه غیر استاندارد بوده و از فیلتر کارخانه سیمان بجای فیلتر کارخانه ذوب مس استفاده شده است.

اما رئیس سازمان محیط زیست در سفری به استان کرمان بیشترین آلودگی ناشی از صنایع مس را در دشت خاتون آباد اعلام کرد و گفت: در مقطعی جلوی فعالیت این کارخانه به دلیل آلایندگی گرفته شد اما در نهایت به مسئولان شرکت مس برای رفع آلودگی زمان داده شد.

استفاده از ماشین آلات معیوب و غیراستاندارد دلیل اصلی آلودگی

محمد جواد محمدی زاده خواستار رفع کامل آلودگی کارخانه شده است و مشکل اصلی را از سنسوردودکشها و پس آب صنعتی دانسته است.



وی تاکید کرده است در صورت پایان مهلت و عدم رفع آلودگی نسبت به تعطیلی این مجتمع صنعتی بر اساس قوانین موجود اقدام می شود.



وی فعالیت مجدد این کارخانه را بر اساس اصرار برخی مسئولان محلی برای حفظ فرصتهای شغلی کارخانه دانسته است.



محمدی زاده نیز استفاده از ماشین آلات معیوب و غیر استاندارد در سالهای ابتدایی فعالیت کارخانه را دلیل بروز این میزان گسترده آلودگی در منطقه می داند و تاکید کرده است که باید میزان آلودگی این کارخانه به صفر برسد تا شروع به کار کند.

محیط زیست در خصوص میزان آلودگی اطلاع رسانی کند



اما اینکه اکنون الکترو فیلترهای استاندارد در این کارخانه نصب شده اند یا خیر و آیا آلودگی در این کارخانه ادامه دارد و یا برطرف شده است سوالی است که باز هم مسئولان محیط زیست کرمان باید پاسخگو باشند و بررسیهای گسترده زیست محیطی باید در این کارخانه انجام شود و به اطلاع مردم رسانده شود.



این درحالی است که مسئولان شرکت مس عقیده دارند که میزان این آلودگی ها به شدت در کارخانه خاتون آباد کاهش یافته است و همه چیز تحت کنترل قرار دارد.

کاهش 20 برابری آلودگی!



اردشیر صعد محمدی، سال گذشته بر جایگزینی سیستمهای روز دنیا به جای سیستمهای فرسوده کارخانه قول مساعد داد.



مدیرعامل شرکت مس ایران از کاهش 20 برابری آلودگی ها در این کارخانه خبر داده بود و اینکه به زودی با اصلاح سیستم دودکشها و نصب سیسمهای جدید و کنترل پس آب از بروز آلودگی جدید در خاتون آباد جلوگیری می شود.

با این وجود محیط زیست کرمان در خصوص کاهش این میزان آلودگی نیز سکوت کرده است.

در کنار بخش کشاورزی، محیط زیست و حیات وحش شاید بیشترین خسارتی که وارد شده است به بخش دامپروری شهربابک است که از آن به عنوان یکی از قطبهای دامپروری کشور یاد می شود.



تلف شدن هزاران راس دام از زمان راه اندازی کارخانه تاکنون مهمترین نمادهای تلفات دامی آلودگیهای صنعتی است.



بطوریکه مسئولان پس از تلف شدن هر راس دام آن را وزن می کنند و به نرخ تعیین شده پول دام را به دامدار می پردازند که این یک امر عادی در دامداریهای خاتون آباد است که هر روز ادامه دارد.

30 هزار دام قربانی آلودگی/ تلفات دامی ادامه دارد؟

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان با اشاره به حجم خسارتهای وارد شده به دامهای منطقه به خبرنگار مهر گفت: هر چند برخی مسئولان از کاهش میزان آلودگی خبر می دهند اما روند تلفات ادامه دارد اما در مقایسه با سالهای قبل کمتر شده است.



غلامرضا زید آبادی افزود: با وجود اقداماتی که صورت گرفته است آلودگیها در دشت خاتون آباد همچنان دامها را قربانی خود می کند و در مقابل با هماهنگی های صورت گرفته و پس از تائید کارشناس دامپزشکی خسارت دام به دامدار پرداخت می شود.



وی گفت: حتی اگر آلودگی متوقف شده باشد همچنان دشت خاتون آباد آلوده است و برای دامداری مناسب نیست و باید فکری برای این امر کرد.

تجمع مس در کبد دامها/ ساخت مکمل درمانی برای دامهای خاتون آباد

وی از اقدامات دامپزشکی برای کاهش تلفات خبر داد و افزود: برای کاهش عوارش ناشی از آلودگی ها تحقیقات گسترده ای در کرمان انجام شده است و در نهایت مکملی درمانی برای کاهش عوارش ناشی از این آلودگی ها ساخته شده است.



وی با اشاره به وجود 80 هزار راس دام در خاتون آباد گفت: از این مکمل می توان برای کاهش آلودگیهای این دامها استفاده کرد و دامها تا شش ماه از خطر آلایندگی دور خواهند بود.



زید آبادی ادامه داد: بر اثر آلودگیهای کارخانه ذوب مس خاتون آباد مس در کبد دام ذخیره و در نهایت منجر به مسمویت شدید و تلف شدن دام می شود.

وی همچنین وجود هر گونه آلودگی در شیر دامهای منطقه را رد کرد و گفت: آلودگی به گونه ای است که تنها در بافت بدن اثر می گذارد و شیر را آلوده نمی کند.

اظهار نظری که نیاز به بررسی کارشناسی محیط زیست دارد

این درحالی است که روز گذشته یکی از مسئولان شرکت مس در شهربابک از رفع آلودگی کارخانه خاتون آباد خبر داد.



محمد نظری در این اظهار نظر گفته است که شرایط و استانداردهای لازم در کارخانه خاتون آباد عملیاتی شده و آلایندگی وجود ندارد.



وی افزود: تا کنون میلیاردها تومان برای رفع آلودگی در این کارخانه هزینه شده است که در قالب سد رسوب گیر، ایجاد فضای سبز و اصلاح فیلترهای کارخانه هزینه شده است.



با این شرایط مسئولان محیط زیست کرمان باید بررسیهای لازم در خصوص میزان آلودگی ها کارخانه خاتون آباد را آغاز کنند و در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت نهایی میزان آلودگی این کارخانه و همچنین سایر کارخانه های آلاینده استان کرمان و حتی در حومه شهر کرمان اظهار نظر شفاف ارائه دهند.