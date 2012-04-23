۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۰۰

صبح امروز؛

صالحی عازم تونس شد

وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز در راس هیاتی بمنظور دیدار و رایزنی با مقامات بلندپایه تونسی تهران را به مقصد این کشور ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه طی این سفر و در دیدار با مقامات تونسی آخرین تحولات روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و تونس در پرتو انقلاب این کشور و همچنین موضوعات مهم منطقه ای را مورد رایزنی و گفتگو قرار خواهد داد.
 

