صالحی عازم تونس شد

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه طی این سفر و در دیدار با مقامات تونسی آخرین تحولات روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و تونس در پرتو انقلاب این کشور و همچنین موضوعات مهم منطقه ای را مورد رایزنی و گفتگو قرار خواهد داد.

