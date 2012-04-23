مواد آزمون 4 کدرشته‌ آزمون مهندسی فناوری ارشد علمی کاربردی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مواد آزمون رشته بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق آبی (کدرشته 552)، رشته شبکه‌های توزیع نیروی برق (کدرشته 556)، رشته مدیریت شبکه‌های برق (کدرشته 559) و رشته ممیزی انرژی در ساختمان (کدرشته 561) تغییر کرده است.

کارت ورود به جلسه این آزمون 26 تا 28 اردیبهشت‌ماه در سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد و نخستین کنکور مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی روز جمعه 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

نام رشته رشته بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق آبی کدرشته رشته امتحانی مواد آزمون 552 بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق آبی مکانیک سیالات و هیدرولیک

ماشین‌های الکتریکی

ابزار دقیق نیروگاه نام رشته رشته شبکه‌های توزیع نیروی برق کدرشته رشته امتحانی مواد آزمون 556 شبکه‌های توزیع نیروی برق شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی

بررسی سیستم‌های قدرت I

اندازه‌گیری الکتریکی نام رشته رشته مدیریت شبکه‌های برق کدرشته رشته امتحانی مواد آزمون 559 مدیریت شبکه‌های برق ماشین‌های الکتریکی

بررسی سیستم‌های قدرت I و II

سیستم‌های کنترل خطی نام رشته رشته ممیزی انرژی در ساختمان کدرشته رشته امتحانی مواد آزمون 561 ممیزی انرژی در ساختمان اندازه‌گیری الکتریکی و غیرالکتریکی

تأسیسات الکتریکی

ترمودینامیک

4 هزار و 930 داوطلب در این دوره ثبت‌نام کردند و گزینش داوطلبان در دوره مهندسی فناوری ارشد سال 91 دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی بر اساس نمره کل آزمون، اعمال 20 درصدی معدل کل داوطلب نتیجه مصاحبه حضوری و صلاحیت عمومی است.