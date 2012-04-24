کیانیان «تئاتر خلاق» را تعریف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، به اعتقاد داوود کیانیان مولف کتاب، اگر واژه نمایش را به اجرا تعبیر کنیم و پسوند خلاق را به معنی فعالیتهای نمایشی با هدف پرورش خلاقیت کودکان زیرنظر یک مربی فرض کنیم، در این صورت نمایش خلاق در بسیاری از اصول (نه در همه آن) با تئاتر خلاق فصل مشترک خواهد داشت در حالی که تفاوتهای اساسی نیز دارند.
مثلا نمایش خلاق فقط یک فرآیند است و مخاطبش خود نقشآفرینهای خردسال یا کودکاند در صورتی که تئاتر خلاق میتواند ویژگیهای تئاتر حرفهای را داشته باشد و برای مخاطب بزرگسال با رویکردی از فرآیند به برآیند پدید آید.
حال این کتاب قصد دارد با شیوه خلاق به آموزش تئاتر خلاق که بر اساس نظریه شیوه فطری پدید آمده است، بپردازد.
در ایران واژه نمایش خلاق، در سال 1351 در مرکز تولید تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان متولد میشود. به نظر میرسد که جبار باغچهبان آن را به نوعی در حدود سال 1296 در مرند و بعد در سالهای 1304 به بعد در تبریز و سپس در شیراز با کودکان کودکستانهایی که خود تاسیس کرده بود، کار کرده باشد. ولی واژه آن در کلاسهای ویژه مرکز تولید تئاتر کانون برای اولینبار به کار برده میشود.
دانشجویان رشته تئاتر در این کلاسها که زیر نظر دان لافون برپا شده بود طریقه اجرای نمایش را با کودکان و نوجوانان و تاکید بر پرورش خلاقیت آنان آموزش میبینند. آنان هستند که به نام نمایش خلاق این شیوه را در کتابخانههای کانون در اکثر شهرهای ایران به کار میبرند.
این کتاب شامل فصلهایی چون اشارهای به پیشینه نمایش خلاق در ایران، اهداف و کاربردهای تئاتر خلاق، خاستگاه تئاتر و تئاتر خلاق، انواع بازیهای نمایشی و آیینها نمایشی، عناصر انسانی و هنری در تئاتر خلاق، عناصر انسانی و هنری در تئاتر خلاق، اصالت بازیگری، بداههپردازی، فاصلهگذاری، سادهگرایی، مشارکت مخاطب در اجرا، فرآیند، نشانهگرایی، تعریف تئاتر خلاق، آسیبشناسی و روش فطری اجرا؛ روش تئاتر خلاق است.
«تئاتر خلاق» در شمارگان 2500 نسخه و قیمت 2900 تومان به چاپ رسیده است.
نظر شما