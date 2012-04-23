به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس به سایپای البرز هم باخت، آنهم با دریافت چهار گل. پرسپولیس با چهار گلی که در دیدار با سایپا دریافت کرد، شمار گل‌های خورده‌اش در این فصل با احتساب مسابقات لیگ برتر و جام حذفی به عدد 51 رسید! پرسپولیس پس از مس سرچشمه و صنعت نفت آبادان بدترین خط دفاعی را در لیگ برتر دارد که در نوع خود بی سابقه است.

پرسپولیس در فصل جاری فقط در پنج بازی دروازه‌اش باز نشده و در دیگر دیدارها خط دفاعی‌اش حداقل یکبار مقابل حریفان سر تعظیم فرود آورده است. پرسپولیس حتی مقابل تیم دسته اولی مس رفسنجان نیز تسلیم شده و در 34 بازی (31 مسابقه در لیگ برتر و سه بازی در جام حذفی) 51 گل دریافت کرده است که میانگین 5/1 گل برای هر بازی است. این برای تیمی با ریشه و قدمت پرسپولیس یعنی؛ فاجعه!

برای اینکه چرا دفاع پرسپولیس به این روز افتاده می‌توان دلایلی متعدد برشمرد که از دید محمد پنجعلی، مدافع پیشین پرسپولیس و تیم ملی تغییرات مداوم در خط دفاعی مهمترین آنهاست. پنجعلی در این خصوص به مهر گفت: اینکه پرسپولیس در یک فصل 51 گل دریافت کند، واقعا بی‌سابقه بوده است. من فکر می‌کنم مهمترین دلیل برای افت خط دفاع پرسپولیس تغییرات مداوم در ترکیب مدافعان این تیم است. از ابتدای لیگ تا همین بازی با سایپا مدام در ترکیب خط دفاعی تیم تغییرات اعمال شده است. برای یک خط دفاعی این تغییرات سم است.

خط دفاعی پرسپولیس مدام تغییر می‌کند، از مدافعان کناری گرفته تا مدافعان میانی. شاید تعداد بازی‌های که یک خط دفاعی کنار هم بازی کرده‌اند به بیش از تعداد انگشتان یک دست هم نرسد که به قول پنجعلی این برای خط دفاعی که باید به درک تاکتیکی از هم برسند یک سم است. تا مدافعان می‌آیند با روش کار هم آشنا شده و به درک تاکتیکی برسند، تغییرات از راه می‌رسند. به ناگاه نصرتی دفاع چپ می شود، شیث سر از دفاع راست درمی آورد، نورمحمدی دفاع مرکزی می‌شود و ... . اینها یکی از آفات دفاع پرسپولیسی که واقعا یادآور مثال "پنیر سوئیسی" است.

رضا ترابیان که سال‌ها در تیم پرسپولیس به عنوان مهاجم و مدافع بازی کرده است در خصوص دلایل این تغییرات به مهر گفت: زمانی که یک خط دفاعی به خوبی جواب ندهد، سرمربی ناچار است در ترکیب مدافعان خود دست به تغییر بزند و وقتی که مدافعان فاکتورهای لازم را برای دفاع ندارند، این جابجایی‌ها بی تاثیر می‌شود، مشابه اتفاقی که این فصل در تیم پرسپولیس افتاده است.

دیدگاه ترابیان قابل بررسی است، آنجا که عنوان می‌کند: "مدافعان پرسپولیس فاکتورهای لازم را برای بازی در پست دفاع ندارد"، وی در این خصوص عنوان کرد: مدافعان پرسپولیس خاصیت دفاعی خوبی ندارند. به جرات می‌توان گفت این مدافعان از 60 تا 70 درصد کیفیت بازی در خط دفاعی برخوردار نیستند. مدافع باید عمق دادن را به خوبی بلد باشد. در کارش سرعت عمل داشته و در یارگیری سریع و با فکر عمل کند و ... . اینها فاکتورهای یک مدافع خوب است که مدافعان پرسپولیس از آن بی بهره هستند.

پنجعلی اما در اظهارنظری متفاوت با ترابیان به دفاع از عملکرد فردی مدافعان پرسپولیس پرداخت و گفت: رضا نورمحمدی دفاع خوبی است. نصرتی هم جزو بهترین‌های ایران است. اینها بد نیستند اما تا زمانی که مداوم کنار هم بازی نکنند بازدهی لازم را نخواهد داشت. مربی باید پای اشتباه مدافعانش بایستد تا آنها بایکدیگر هماهنگ و همسو شوند. اعمال تغییر با یک اشتباه نتیجه‌ای جز این ناهماهنگی امروز خط دفاع پرسپولیس به دنبال ندارد.

ناهماهنگی بین مدافعان را باید به تمام ضعف‌های آنها افزود، آنها به قول ترابیان از سطح توانایی بازی در تیمی چون پرسپولیس برخوردار نیستند: متاسفانه در یارگیری ابتدای فصل دقت لازم صورت نگرفته است. بازیکنی که در دفاع پرسپولیس بازی می‌کند حداقل فاکتورهای بازی در این سطح را باید داشته باشد. متاسفانه ترکیب چهار نفره خط دفاعی پرسپولیس بهم نمی‌خورد. نفراتی که در پست دفاع میانی بازی می‌کنند باید سرعتی بوده و از قدرت بازیخوانی بالایی برخوردار باشند. باید عمق دادن به خط دفاعی را بلد باشند که اگر اینگونه نباشد مرتب به تیم مقابل فضا برای حمله می‌دهند. درحال حاضر مدافعان وسط پرسپولیس به جای برخورداری از این ویژگی‌ها یارکوب هستند و سرعت عمل در بازیخوانی را نداشته و فکر لیدر عقب میدان را ندارند.

ضعف‌های مدافعان پرسپولیس مشخص است و طرح دوباره آن تکراری. اما اینجا یک سئوال مطرح می‌شود، مقصر تمام گل‌هایی که وارد دروازه پرسپولیس می‌شوند، مدافعان این تیم هستند؟ پنجعلی در پاسخ به این پرسش گفت: فقط مدافعان مقصر نیستند. سیستم دفاعی تیم مشکل دارد. بازیکنان به خوبی در دفاع شرکت نمی‌کند و کل بار دفاعی تیم روی مدافعان است.

ترابیان هم در این رابطه گفت: دفاع پرسپولیس مشکل دارد. این به این معنی نیست که هافبک‌ها اصلا اشتباه نمی‌کنند. اتفاقا اشتباهات آنها باعث شده فشار زیادی روی دفاع تیم به وجود آید. در این بین نباید از ضعف دروازه بانی هم چشم پوشی کنیم که در فصل جاری مشکلات زیادی را برای تیم پرسپولیس به وجود آورده است.

پرسپولیس محکوم و ناچار است که لیگ را با همین مدافعان تمام کند و امیدوار به آینده‌ای باشد که به احتمال فراوان در آن جایی برای خیلی از بازیکنان امروز نیست. به قول دنیزلی شکست‌هایی چون باخت مقابل سایپا هم خوب است و هم بد. بدی آن واضح و مشخص است اما خوبی آن به این خاطر است که دنیزلی به عیار اصلی شاگردانش پی برده و مشخص می‌کند چه کسانی باید بمانند و چه بازیکنانی باید بروند. به نظر شما در تیم فصل آینده پرسپولیس جایی برای مدافعان پراشتباه این تیم هست؟