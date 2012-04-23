شیوع بیماری تب مالت در راور به صفر رسید

احمدرضا انور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اجرای طرح واکسیناسیون بروسلوز دو هزار راس گاو و گوساله و 20 هزار راس گوسفند و بز علیه بیماری تب مالت در این شهرستان طی سال گذشته مایه کوبی شدند.

انور ادامه داد: به منظور پوشش دادن کامل جمعیت دامی شهرستان راور و جلوگیری از انتقال بیماری توسط دام‌ها به جمعیت انسانی این طرح با برنامه‌ ریزی کامل و رعایت تمام اصول در قالب اکیپ های دامپزشکی در سطح شهرستان راور انجام شد.

وی گفت: در طول مدت یک سال با انجام عملیات خونگیری در مقاطع زمانی مختلف و انجام تست های غربالگری در آزمایشگاه هیچگونه موردی از بیماری بروسلوز در جمعیت دامی شهرستان مشاهده نشده است و شیوع بیماری به صفر رسیده است..

انور بیان داشت: بیماری تب مالت یکی از مهمترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است که در صورت مبتلا شدن انسان عوارضی نظیر تورم مفاصل، تب، سردرد و درمان بسیار سخت و دردناکی به همراه دارد و در دام نیز به جز سقط جنین علائم دیگری ندارد.

این مسئول از اجرای موفقیت ‌آمیز طرح واکسیناسیون دو هزار و 500 راس گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی در فاز سوم طرح در اسفندماه در این شهرستان خبر داد و ‌گفت: در طرح واکسیناسیون تب برفکی در سال گذشته شش هزار و 500 ‌راس گاو و گوساله در سطح شهرستان علیه تب برفکی در سه فاز مختلف مایه کوبی شدند.