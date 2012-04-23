به گزارش خبرنگار مهر، سی‎امین بازی‏های تابستانی المپیک به میزبانی انگلستان و در شهر لندن برگزار می‎شود با این حال ثبت نام اولیه حضور در این بازی‎ها در مسقط عمان برگزار خواهد شد.

به همین منظور بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک امشب به منظور انجام ثبت نام اولیه ورزشکارانی که تاکنون موفق به کسب سهمیه المپیک شده‎اند و دیگر اعضای کاروان ورزش ایران عازم مسقط عمان می‎شود.

ثبت نام اولیه تیم‎های شرکت کننده در بازی‎های المپیک 2012 لندن به طور همزمان برای تمام کشورها از سه شنبه آغاز شده و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.