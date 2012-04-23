به گزارش خبرنگار مهر، سیامین بازیهای تابستانی المپیک به میزبانی انگلستان و در شهر لندن برگزار میشود با این حال ثبت نام اولیه حضور در این بازیها در مسقط عمان برگزار خواهد شد.
به همین منظور بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک امشب به منظور انجام ثبت نام اولیه ورزشکارانی که تاکنون موفق به کسب سهمیه المپیک شدهاند و دیگر اعضای کاروان ورزش ایران عازم مسقط عمان میشود.
ثبت نام اولیه تیمهای شرکت کننده در بازیهای المپیک 2012 لندن به طور همزمان برای تمام کشورها از سه شنبه آغاز شده و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.
