به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه در تالار مولوی دانشکده ادبیات دانشگاه کردستان مراسم شبی با شهدا با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هسته ای با حضور دانشجویان و دیگر مهمانان برگزار شد.

در این مراسم سخنرانان با بیان ویژگی های اخلاقی و شخصیتی این شهید بزرگوار و تجلیل از مقام والای شهید احمدی روشن به بیان جایگاه شهدای هسته ای در راستای اقتدار بیش از پیش نظام اسلامی پرداختند.

شهید احمدی روشن دانش آموخته رشته صنعت نفت دانشگاه صنعتی شریف و معاون بازرگانی سایت هسته ای نطنز روز چهارشنبه 21 دی ماه 90 ساعت هشت و نیم با انفجار یک بمب مغناطیسی در دستگاه پژو 405 حامل وی در خیابان سید خندان توسط یک موتور سوار وابسته به عوامل استکبار و ضد نظام به مقام شهادت نایل شد.

شهید مصطفی احمدی روشن یکی از مدیران نیروگاه نطنز اصفهان در بخش تامین کالا و خرید تجهیزات هسته ای در بخش غنی سازی بود که فعالیت و پشتکار بالای وی در توسعه و افزایش مقام و درجه هسته ای ایران اسلامی به کام دشمنان نظام تلخ آمد و تنها راه را از بین بردن مهندسان و دانشمندان ایران دانسته و وی را شهید کردند.

ایران اسلامی تاکنون شاهد ترور چند تن از دانشمندان و مهندسان اتمی خود توسط دشمنان نظام بوده است که تاکنون اقدامات آنها بی تاثیر و بدون نتیجه باقی مانده است چرا که دانشجویان زیادی بعد از ترور شهید احمدی روشن تمایل خود را به تغییر رشته به فیزیک هسته ای اعلام کرده و اعتراض خود را به اقدام عوامل استکبار در تخریب و نابودی ایران نشان دادند.

21 دی ماه سال 88 شهید دکتر مسعود علی محمدی ترور شد و در ادامه نیز در هشت آذر ماه سال 89 دکتر مجید شهریاری، و ترور ناکام علیه دکتر فریدون عباسی دوانی، دوم مرداد ماه سال 90 داریوش رضایی نژاد و نیز در دی ماه همان سال دکتر احمدی روشن طعمه ترورهای بی اثر دشمنان شدند.

در این مراسم رئیس دانشگاه کردستان نیز در خصوص جایگاه و اهمیت دانشمندان هسته ای سخنرانی کرد و در ادامه برنامه قرائت قرآن برگزار شد.