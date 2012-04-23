فراخوان مقاله کنگره بزرگداشت آیت الله سیدعلی آقا قاضی

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع های این فراخوان در دو بخش زندگانی و حیات علمی و نیز سیره عملی و روش تربیتی ایشان می باشد؛ در بخش اول، موضوعاتی چون خاندان، منزلت فقهی ایشان، اساتید اخلاقی و عرفانی، اساتید فقهی، شاگردان و آثار مورد توجه قرار گرفته است.

در بخش دوم ،آموزه های اخلاقی و عرفانی در حوزه های علمیه، جایگاه عرفان و اخلاق در نجف اشرف، سلوک اخلاقی آیت الله قاضی، سیره و روش تربیتی آیت الله قاضی، اندیشه های عرفانی آیت الله قاضی، نقش علمی و عملی شاگردان آیت الله قاضی در حوزه های علمیه، تجلی تمسک به اهلبیت در روش تربیتی آیت الله قاضی، مطالعه تطبیقی سلوک در مکتب عرفانی آیت الله قاضی و مکاتب عرفانی معاصر(سنتی ، کلاسیک، نوظهور)، ضرورت و شرایط استاد در سلوک عرفانی آیت الله قاضی و همچنین دستورالعمل های اخلاقی و مبانی آن در سیره آیت الله سیدعلی آقا قاضی طباطبایی مورد نظر می باشند.

علاقه‌مندان برای ارسال چکیده مقاله تا 20 اردیبهشت ماه و برای ارسال اصل مقالات تا 31 تیر ماه به نشانی تبریز، خیابان جمهوری اسلامی، پشت مسجد آیت‌الله انگجی، انتهای بن‌بست فتوره‌چی، پلاک 14، با تلفن های 5237002 0411، نمابر 5237421 - 0411 و نشانی اینترنتیwww.seiedalighazi.ir و info@seiedalighazi ارتباط برقرار کنند.

آیت الله سیدعلی آقاقاضی، متولد ۹ اردیبهشت در ۱۲۴۵ تبریز است. پدر وی، آیت‌الله "سید حسین قاضی" از شاگردان" میرزا محمد حسن شیرازی" بود. علامه قاضی از شخصیت‌های کم‌نظیر معاصر عرفان و شیعه است. او همچنین استاد علامه طباطبایی و آیت الله بهجت بوده‌ است. آیت‌الله میرزا علی قاضی در هشتم ربیع الاول ۱۳۶۶ قمری وفات نمود، و در قبرستان وادی السلام، نزد پدر خود، به ‌خاک سپرده شد.