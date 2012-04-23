  1. دين، حوزه، انديشه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۱۰

فراخوان مقاله کنگره بزرگداشت آیت الله سیدعلی آقا قاضی

فراخوان مقاله کنگره بزرگداشت آیت الله سیدعلی آقا قاضی

فراخوان مقاله کنگره بزرگداشت آیت الله سیدعلی آقا قاضی در دو بخش زندگانی و حیات علمی و همچنین سیره عملی و روش تربیتی ایشان بوده و مهلت ارسال چکیده مقالات تا 20 اردیبهشت ماه سال جاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع های این فراخوان در دو بخش زندگانی و حیات علمی و نیز سیره عملی و روش تربیتی ایشان می باشد؛ در بخش اول، موضوعاتی چون خاندان، منزلت فقهی ایشان، اساتید اخلاقی و عرفانی، اساتید فقهی، شاگردان و آثار مورد توجه قرار گرفته است.
 
در بخش دوم ،آموزه های اخلاقی و عرفانی در حوزه های علمیه، جایگاه عرفان و اخلاق در نجف اشرف، سلوک اخلاقی آیت الله قاضی، سیره و روش تربیتی آیت الله قاضی، اندیشه های عرفانی آیت الله قاضی، نقش علمی و عملی شاگردان آیت الله قاضی در حوزه های علمیه، تجلی تمسک به اهلبیت در روش تربیتی آیت الله قاضی، مطالعه تطبیقی سلوک در مکتب عرفانی آیت الله قاضی و مکاتب عرفانی معاصر(سنتی ، کلاسیک، نوظهور)، ضرورت و شرایط استاد در سلوک عرفانی آیت الله قاضی و همچنین دستورالعمل های اخلاقی و مبانی آن در سیره آیت الله سیدعلی آقا قاضی طباطبایی مورد نظر می باشند.
 
علاقه‌مندان برای ارسال چکیده مقاله تا 20 اردیبهشت ماه و برای ارسال اصل مقالات تا 31 تیر ماه به نشانی تبریز، خیابان جمهوری اسلامی، پشت مسجد آیت‌الله انگجی، انتهای بن‌بست فتوره‌چی، پلاک 14، با تلفن های 5237002 0411، نمابر 5237421 - 0411 و نشانی اینترنتیwww.seiedalighazi.ir  و  info@seiedalighazi ارتباط برقرار کنند.
 
آیت الله سیدعلی آقاقاضی، متولد ۹ اردیبهشت در ۱۲۴۵ تبریز است. پدر وی، آیت‌الله "سید حسین قاضی" از شاگردان" میرزا محمد حسن شیرازی" بود. علامه قاضی از شخصیت‌های کم‌نظیر معاصر عرفان و شیعه است. او همچنین استاد علامه طباطبایی و آیت الله بهجت بوده‌ است. آیت‌الله میرزا علی قاضی در هشتم ربیع الاول  ۱۳۶۶ قمری وفات نمود، و در قبرستان وادی السلام، نزد پدر خود، به ‌خاک سپرده شد.
کد مطلب 1583928

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