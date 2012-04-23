بازتاب شوک بزرگ مصر به اسرائیل/ تهدید به اشغال سینا وتوسل به پدرخوانده

رسانه های خارجی روز گذشته خبری را در خروجی خود قرار دادند که حاکی از لغو قرارداد صادرات گاز مصر به رژیم صهیونیستی بود؛ خبری که شوک بزرگی این رژیم وارد کرد. طی توافقی که سال 2005 میان مصر و رژیم اسرائیل انجام شد قاهره متعهد شده بود طی 20 سال 7 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به فلسطین اشغالی صادر کند.

این اقدام مصر در حالی انجام می شود که برخی محافل خاص مصری اعلام کرده اند این تصمیم از نظر سیاسی و اقتصادی پیامدهای منفی برای مصر به همراه دارد و نقض توافقنامه صلح میان مصر و رژیم صهیونیستی به شمار می رود.

بعد از سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک که در دوره دیکتاتوری خود نخستین کشور عربی بود که در سال 1979 توافقنامه صلح با رژیم اسرائیل را امضا کرد، خط لوله صادرات گاز مصر به فلسطین اشغالی طی یک سال گذشته 14 بار منفجر شده است.

مقامات رژیم صهیونیستی بلافاصله پس از شنیدن خبر بهت آور لغو قرارداد گازی مصر واکنش های مختلفی از خود نشان دادند. "بنیامین بن الیعزر" یکی از نمایندگان کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) که از دوستان دیکتاتور سابق مصر به شمار می رفت در این رابطه گفت: لغو توافقنامه گاز با اسرائیل اشاره جدیدی به احتمال آغاز درگیری میان دو طرف است.

وی ابراز امیدواری کرد که دولت جدید مصر پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در لغو قرارداد گازی تجدیدنظر کند. بن الیعزر در عین حال در توجیه اقدام اخیر مصر ادعا کرد که لغو قرارداد گازی ناشی از تیرگی روابط میان قاهره و تل آویو نیست، بلکه ناشی از یک نزاع تجاری میان شرکت های تجاری است.

"شائول موفاز" رئیس حزب کادیما نیز اقدام اخیر مصر را غیرمنتظره و نقض آشکار توافقنامه صلح توصیف کرد که به زعم وی در چنین شرایطی آمریکا باید به عنوان ضامن توافقنامه کمپ دیوید فورا وارد عمل شود.

"یووال اشتاینیتس" وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نیز لغو قرارداد گازی مصر را تصمیمی یکجانبه از لحاظ سیاسی و اقتصادی توصیف کرد.

در این میان برخی از مقامات صهیونیست به ویژه شخصیت های نظامی لحن تهدید به خود گرفتند. "بنی گانتس" رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در این رابطه تهدید کرد: در صورتی که مصر پس از سال ها دوستی و صلح به کشوری دشمن تبدیل شود نظامیان ارتش اسرائیل آماده مقابله با هرگونه تهدیدی خواهند بود.

"میخائیل بن اری" یکی از اعضای کنیست نیز ضمن انتقاد شدید از مصر گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده که توافقنامه صلح با مصر را به طور یکجانبه نقض کنیم و سفیر اسرائیل از قاهره فراخوانده شود.

وی در ادامه سخنان تحریک آمیز خود افزود: ارتش اسرائیل باید صحرای سینا را اشغال کند و با مصر به عنوان یک دولت تروریست و نه کشوری که دارای حاکمیت سیاسی است تعامل داشته باشد.

هر چند مقامات صهیونیست علیرغم ناخرسندی از اقدام اخیر مصر سعی دارند آن را بی اهمیت جلوه دهند، اما با نگاهی به تحولات اخیر مصر پس از سقوط رژیم حسنی مبارک همچون اشغال سفارت تل آویو درقاهره، انفجار پیاپی در خط لوله صادرات گاز مصر به رژیم صهیونیستی و حاکمیت اسلامگرایان بر پارلمان مصر می توان دریافت که توافقنامه صلح کمپ دیوید در معرض خطر جدی قرار دارد.

با توجه به افزایش احساسات ضد اسرائیلی مردم مصر طی یک سال گذشته، انتخابات ریاست جمهوری مصر طی یک ماه آتی آینده صلح کمپ دیوید را رقم خواهد زد انتخاباتی که صهیونیست ها به شدت از آن واهمه دارند چرا که شانس ریاست جمهوری نامزد اخوان المسلمین مصر و دیگر گروه های اسلامگرا در انتخابات این کشور بیش از دیگر احزاب است.