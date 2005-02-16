بابك تختي : " نقد ادبي " در محدوده ي ژورناليستي متوقف شد / منتقد حرفه اي در ايران نداريم / " اقتصاد " بخشي از سياست نشر است

وي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : وضع نقد ، مثل وضعيت خود ادبيات داستاني دچار بحران است . در واقع در دوره ي گمشدگي ادبي به سرمي بريم ؛ نمي دانيم اگر داستاني خوب است چرا ؟ واگر بد است چرا ؟ معيارهايمان را گم كرده ايم . هرچه فكر مي كنم يادم نمي آيد كه منتقدي يك نقد خوب درباره ي يكي از كتابهاي ادبي نشرقصه نوشته باشد.





مديرنشر قصه درپاسخ به اين سوال مهر كه آيا پيش آمده كه بعد از خواندن يك نقد از چاپ كتابي پشيمان شده باشيد ؟ گفت : تاكنون پيش نيامده كه من بعد از خواند يك نقد ، نظرم درباره ي كتابي عوض شود. دليلش هم اين است كه كتابهاي ما نقد جدي نشده است . نقد ادبي ايران در يك بحران به سر مي برد . منقدي كه زبان انگليسي ياحداقل يك زبان خارجي بلد نباشد ، نمي تواند منتقد خوبي باشد ، چون نقد ادبي يك مقوله ي وارداتي است . يك منقد بايد به اندازه ي يك نويسنده زحمت بكشد ؛ منتقد يك خواننده ي معمولي نيست كه بعد از يك دور خواندن كتاب ، نظرش را درباره ي كتاب اعلام كند. حداقل بايد بيش ازيكي دوبار، كتاب را بخواند وزحمت بكشد ، متاسفانه اغلب نقد هاي ما سطحي و منتقدان ما سطحي نگرند .



غربي ها با ساختار گرايي اين « انديشه » را كنار گذاشنتد. ما هنوز به آن مرحله نرسيده ايم كه انديشه را ازآثار ادبي كنار بگذاريم .

تختي درباره ي تفاوت نقد جدي ادبي با تبليغ براي كتاب ، از ديد گاه يك ناشر تصريح كرد : به عنوان يك ناشرادبيات ، تاكنون اين كار را نكرده ام كه بخواهم ديگران براي كتابم تبليغ كنند، رابطه ي ناشر ومنتقد رابطه ي ظريفي است ، حقيقت اين است كه هيچ كس دوست ندارد از كتابش بد بگويند ، چه نويسنده باشد ، چه مترجم وچه ناشر، ولي عرصه ي نقد عرصه اي است كه جاي تعارف كردن نيست ، يعني بايد همه تعارف كردن را كنار بگذارند. البته جاي منقد هميشه خالي است بدون ترديد وظيفه ي نقد اين است كه عيب وايراد كتاب را بگويد مهم نيست مخاطب نقد ، ناشر ، نويسنده ويا خواننده باشد ولي همه مي توانند از نقدخوب استفاده كنند.

وي درباره ي معيارهاي يك اثر خوب يا بد گفت : يك اثر خوب داستاني ، اثري است كه انديشه داشته باشد ، غربي ها با ساختار گرايي اين « انديشه » را كنار گذاشنتد. ما هنوز به آن مرحله نرسيده ايم كه انديشه را ازآثار ادبي كنار بگذاريم ، لازم است كه ما راجع به زندگي مان فكر كنيم واثرادبي را اين گونه خلق كنيم . غربي ها با ساختار گرايي دوره اي را پشت سر گذاشتند كه حالا به مرحله اي رسيده اند كه ازانديشه بگريزند.



تختي در پاسخ به اين سوال كه آيا قبل ازچاپ كتاب ، ازنظرات منتقدان نيزاستفاده مي كند يا خير؟ ، گفت : من حتما كتابهايم را قبل از چاپ به ديگران مي دهم تا بخوانند اما حتما نبايد يك منتقد ، كتاب را بخواند .



اين ناشر در ادامه ي گفت و گو با مهر ، گفت : اگر كتابي توسط اين نشر منتشرمي شود ، به اين معنا نيست كه كتاب مورد پسند و سليقه ي خود من است ، بلكه به اين معنا است كه از جميع جهات با سياست هاي ما مطابق بوده است . اگر كتابي را هم نپذيرفتيم ، اصلا به اين معنا نيست كه آن كتاب بد بوده است . بخشي از اين سياست ها هم اقتصادي است وربطي به ارزش گذاري يك اثر ندارد. بخشي از كار ما لحاظ كردن عنصر مادي فعاليت نشر است . به همين خاطر است وقتي من مي گويم كه كتابي را مي پذيرم كه چاپ كنم اصلا به اين معنا نيست كه آن كتاب حتما خوب وبي نقص است .