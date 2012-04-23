طرح های اقتصادی اقشار محروم مورد حمایت بانک توسعه تعاون است

به گزارش خبرنگار مهر ، علی اکبر بالاگر امروز دوشنبه در آیین افتتاح باجه بانک توسعه تعاون در شهرک کندرود تبریز ، بر تمرکز منابع مالی اهالی شهرک کندرود در باجه بانک توسعه تعاون تاکید کرد و افزود: تأسیس بانک توسعه تعاون میتواند به عنوان یکی از مشخصههای حائز اهمیت در جهت دهی برنامههای بخش تعاون و کمک به این بخش ، موجبات اعتلای جایگاه تعاون در اقتصاد ملی را سبب و این بخش را در راستای دستیابی به سهم 25 درصدی رهنمون شود.
بالاگر تصریح کرد: مطابق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی حمایت از بخش تعاون و توانمندسازی بنگاههای تعاونی یک الزام قانونی است که باید توسط تمام نهادها و سازمانهای مرتبط با فعالیتهای تعاون اجرایی شود.
وی ادامه داد: تعاون نهادی مردم محور و اجتماعی است که میتواند در بخشهای مختلف اقتصادی ورود و مردم را جهت شرکت در فعالیتهای اقتصادی حمایت کند، بنابراین اطلاعرسانی و افزایش آگاهی مردم برای فعالیت در قالب تعاون از برنامههای مهم بخش تعاون است که باید بدان بهاء داده شود.
مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون آذربایجان شرقی گفت: تعداد شعب این بانک در استان به 20 شعبه رسیده و با افتتاح این باجه تعداد باجه ها در شهرستان تبریز به پنج شعبه افزایش یافت.
کندرود یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان تبریز است که بالغ بر ده هزار خانوار در آن سکنی دارند و به تازگی به عنوان یکی از شهرک های تبریز معرفی و رو به پیشرفت است.
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