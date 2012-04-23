هجوم پهپادها به ایالات متحده/ خداحافظی مردم آمریکا با آسمان آرام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، بر اساس مجوز دولت امریکا از این پس نهادهای امنیتی امریکا از اف.بی.آی گرفته تا پلیس های محلی می توانند از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کنند.

بر اساس اسناد موجود، بیش از 50 نهاد غیرنظامی از دولت آمریکا خواسته بودند تا به آنها اجازه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را بدهد.

به نوشته این روزنامه، بسیاری از این نهادها با هدف جاسوسی از مردم آمریکا این درخواست را داده اند زیرا در درخواست های آنها می توان مواردی چون استفاده از دوربین و همچنین تجهیزات استراق سمع را مشاهده کرد.

در همین رابطه "بنیاد مرزهای الکترونیک" آمریکا که یک گروه لیبرال غیر نظامی بوده و در امر جلوگیری از جاسوسی دولت آمریکا از شهروندان این کشور فعالیت می کند اعلام کرد که نهادهایی همچون اف.بی.آی، وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری آمریکا از دولت خواسته اند تا مجوز استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را برای آنها صادر کند.

اما شواهد موجود نشان می دهد که علاوه بر این نهادها و وزارتخانه ها، بخش های دیگری همچون پلیسهای محلی نیز خواستار استفاده از این هواپیماها شده اند.

بر همین اساس، روسای پلیس شهرهای میامی، سیاتل، شهرهای زیر مجموعه آرکانزاس که کمتر از 70هزار جمعیت دارد نیز از این هواپیماها استفاده خواهند کرد.

این درحالی است که اداره پلیس آمریکا پیشتر از بالگردهای بدون سرنشین استفاده می کرده است.

علاوه بر اینها، برخی دانشگاه های امریکا نیز خواستار استفاده از این هواپیماهای بدون سرنشین شده اند تا با استفاده از آنها بتوانند اطلاعات بیشتری را از محوطه دانشگاه و همچنین خوابگاه های دانشجویی جمع آوری کنند.

در همین رابطه در یک مورد دانشکده تکنولوژی دانشگاه جورجیا که 20 هزار دانشجو دارد خواستار استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین شده بود که دولت آمریکا با آن مخالفت کرده است.