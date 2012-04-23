نمایشگاه سراسری کتاب در یزد برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عبدالحسینی با بیان اینکه این نمایشگاه امسال برگزار می شود، اظهار داشت: مشکلات برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب در یزد برطرف شده است.

وی افزود: بعد از گذشت پنج سال، برگزاری این نمایشگاه در دستور کار این اداره کل قرار دارد و علاقه مندان می توانند امسال شاهد برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب در یزد باشند.

عبدالحسینی همچنین از دیگر فعالیتها برای حمایت از عرصه کتابخوانی در استان یزد را اعزام جمعی از هنرمندان به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ذکر کرد.

نماینده ابرکوه در مجلس از کتابخانه‌های عمومی این شهرستان دیدن کرد



نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی با حضور در کتابخانه ‌عمومی مجتمع فرهنگی هنری ابرکوه، به بررسی مشکلات کتابخانه ‌های عمومی این شهرستان پرداخت.

در ابتدای این بازدید دو ساعته، قاسم برزگر سرپرست اداره کتابخانه ‌های عمومی شهرستان ابرکوه به تشریح مسائل و مشکلات اداره متبوع خود پرداخت.



وی تصریح کرد: هم‌ اکنون هفت باب کتابخانه عمومی شهری و روستایی در ابرکوه مشغول به فعالیت هستند که اقدامات فرهنگی متنوعی در این کتابخانه ‌ها صورت می‌ گیرد.



برزگر با اشاره به مشکلات مالی کتابخانه ‌های این شهرستان اظهار داشت: پایین بودن نیم درصد درآمد شهرداری که به اداره کتابخانه‌ ها تعلق می ‌گیرد، باعث شده این اداره درگیر معضلات مالی زیادی باشد.



وی همچنین کمبود نیروی انسانی را یکی دیگر از چالش‌ های پیش روی کتابخانه‌ های عمومی ابرکوه عنوان کرد.



کاظم فرهمند، نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن بازدید از قسمت‌های مختلف کتابخانه مجتمع فرهنگی هنری، برای رفع مسائل مالی کتابخانه‌های شهرستان قول پیگیری داد.

نمایش "قطار جنوب" در یزد



نمایش "قطار جنوب" تا هشتم اردیبهشت ماه در تالار هنر یزد اجرا می شود.

این نمایش به کارگردانی مشترک مهرداد جباری و فاطمه دهقان به روی صحنه می رود و علی دهقان پور و فاطمه دهقان هم در این اثر نقش آفرینی می کنند.



دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: موسیقی و ساخت کلیپ: مجید عظیمی نیا، منشی صحنه: بهناز زارع، مدیر صحنه: کامران مرضی و سید امین دهقان، طراح صحنه و نور: مهرداد جباری، نورپرداز: احسان نیک محضر و حسین زارع، طراحی پوستر: نوید جعفری، طراحی بروشور وبلیت: مهرداد جباری و فاطمه دهقان، طراح لباس: طاهره دهقان و مهرداد جباری، گریم: فاطمه دهقان، عکاس: مهرداد جباری.



این اثر نمایشی تا هشتم اردیبهشت ماه ساعت ۲۰:۳۰ در تالار هنر یزد روبروی بانک مهر بسیجیان به روی صحنه است.