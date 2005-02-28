فاطمه مرداني : پدر ، شب ها براي من " شاهنامه " مي خواند





فاطمه مرداني - درآغوش پدرش نصرالله مرداني

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فاطمه مرداني - دختركوچك زنده ياد نصرالله مرداني - شاعر معاصردرگفت وگو با خبرنگار فرهنگ وادب مهر ، درآستانه ي سالروزدرگذشت پدرش گفت : من دختر كوچك خانواده هستم وفرصت نشد تجربه هايي كه خواهران و برادرم ازپدرداشتند را كسب كنم. بابا بسياري ازاوقات در تهران بود وما در كازرون زندگي مي كرديم. من هميشه منتظرآمدن او بودم و تنها اميدواري هميشگي كودكي ام اين بود كه مي گفتم اگر بابا بيايد ، ديگرنمي گذارم برگردد...

فاطمه مرداني كه اكنون درمقطع پيش دانشگاهي براي كنكور آماده مي شود و كوچكترين فرزند نصرالله مرداني و متولد 1366 است گفت : پدربيشتر ازاين كه به تربيت ظاهري فرزندانشان بپردازد ، سعي داشت درتقويت عقايد ما كاركند . او كه " شعر" هم مي گويد ، اظهار داشت : چون بابا خيلي اوقات دركنارما نبود ، در كودكي گاهي به دوستاني كه هميشه پيش پدرشان بودند ، حسادت مي كردم. دوستانم نيز به شاعر بودن پدرمن حسادت مي كردند.

وي درادامه افزود: پدرشب ها براي من قصه هاي شاهنامه مي خواند . گرچه خيلي شيرين و زيبا بود اما من درعالم كودكي از قصه ي رستم و ديو سپيد خيلي ترسيدم.

فاطمه كه عليرغم تحصيل دررشته ي رياضي ، آرزو دارد راه پدررادررشته ي ادبيات ادامه دهد ، گفت : وقتي درمقطع راهنمايي مشغول به تحصيل بودم ، شعري براي سفرهاي پياپي پدر و انتظار برگشتن او سرودم . بعد ازاين كه پدراز دنيا رفت ، درجيب او متوجه كاغذي شديم كه روي آن شعر مرا با دستخط خود نوشته و نگاه داشته بود ...







بابا



( اين شعر را فاطمه در سوگ پدر سروده است )

بابا چرا ترانه ي غم سازمي كني بر روي دل ، دريچه غم بازمي كني

بابا به جاي آنكه بخواني سرودعشق پروازدرغروب گل نازمي كني

هرچند ، دام و دانه نهادم به راه تو آخردوبال بسته ي خود بازمي كني

ديدم به خواب آمده يك شب كنارما بربام ما نشستي وپروازمي كني

پروازتو درعالم انديشه ديدني است چون معني نگفته ي صد رازمي كني

حالت خوش ازترانه ي حافظ هميشه بود تفسيرشعرخواجه ي شيرازمي كني

اي كاش تا هميشه تو بودي كنار من چون درسخن براي من اعجازمي كني