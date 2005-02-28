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۱۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۰۳

19 اسفند ماه ، سالروز درگذشت نصرالله مرداني

فاطمه مرداني : پدر ، شب ها براي من " شاهنامه " مي خواند

فاطمه مرداني ، دختر كوچك زنده ياد نصرالله مرداني - شاعر معاصر و سراينده ي " ستيغ سخن " گفت : زماني كه باب به كازرون مي آمد ، من هميشه دست در دستش به هر كجا كار داشت ، مي رفتم . كودكان راحت ترازخواب صبح مي گذرند. من هم كودك بودم و صبح هاي خيلي زود يا شب ها با پدربه پياده روي وكوه نوردي مي رفتيم . بابا خيلي وقت ها در كوه و دشت تنها بود . من مناطق مختلفي را با پدر ديدم و تا جايي كه مي توانستم دركناراو بودم .



فاطمه مرداني - درآغوش پدرش نصرالله مرداني
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فاطمه مرداني - دختركوچك زنده ياد نصرالله مرداني - شاعر معاصردرگفت وگو با خبرنگار فرهنگ وادب مهر ، درآستانه ي سالروزدرگذشت پدرش گفت : من دختر كوچك خانواده هستم وفرصت نشد تجربه هايي كه خواهران و برادرم ازپدرداشتند را كسب كنم. بابا بسياري ازاوقات در تهران بود وما در كازرون زندگي مي كرديم. من هميشه منتظرآمدن او بودم و تنها اميدواري هميشگي كودكي ام اين بود كه مي گفتم اگر بابا بيايد ، ديگرنمي گذارم  برگردد...

فاطمه مرداني كه اكنون درمقطع پيش دانشگاهي براي كنكور آماده مي شود و كوچكترين فرزند نصرالله مرداني و متولد 1366 است گفت : پدربيشتر ازاين كه به تربيت ظاهري فرزندانشان بپردازد ، سعي داشت درتقويت عقايد ما كاركند .  او كه " شعر" هم مي گويد ، اظهار داشت : چون بابا خيلي اوقات دركنارما نبود ، در كودكي گاهي به دوستاني كه هميشه پيش پدرشان بودند ، حسادت مي كردم. دوستانم نيز به شاعر بودن پدرمن حسادت مي كردند.

وي درادامه افزود: پدرشب ها براي من قصه هاي شاهنامه مي خواند . گرچه خيلي شيرين و زيبا بود اما من درعالم كودكي از قصه ي رستم و ديو سپيد خيلي ترسيدم. 

فاطمه كه عليرغم تحصيل دررشته ي رياضي ، آرزو دارد راه پدررادررشته ي ادبيات ادامه دهد ، گفت : وقتي درمقطع راهنمايي مشغول به تحصيل بودم ، شعري براي سفرهاي پياپي پدر و انتظار برگشتن او سرودم . بعد ازاين كه پدراز دنيا رفت ، درجيب او متوجه كاغذي شديم كه روي آن شعر مرا با دستخط خود نوشته و نگاه داشته بود ...



بابا

( اين شعر را فاطمه در سوگ پدر سروده است ) 

 بابا چرا ترانه ي غم سازمي كني                   بر روي دل ، دريچه غم بازمي كني

بابا به جاي آنكه بخواني سرودعشق                  پروازدرغروب  گل نازمي كني

هرچند ، دام و دانه نهادم به راه تو                   آخردوبال بسته ي خود بازمي كني

ديدم به خواب آمده يك شب كنارما                  بربام ما نشستي وپروازمي كني

پروازتو درعالم انديشه ديدني است                 چون معني نگفته ي صد رازمي كني

حالت خوش ازترانه ي حافظ هميشه بود                تفسيرشعرخواجه ي شيرازمي كني

اي كاش تا هميشه تو بودي كنار من                چون درسخن براي من اعجازمي كني

کد مطلب 158396

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