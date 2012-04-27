عاطفه فرجام راوی دغدغه زن امروز است/ از تجربه "حیرانی" راضی هستم

ستاره اسکندری بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون این روزها با مجموعه تلویزیونی "حیرانی" ساخته امید بنکدار و کیوان علیمحمدی مهمان شبکه اول سیما است. وی در این سریال نقش عاطفه فرجام یکی از شخصیت‌های اصلی داستان را برعهده دارد. این چندمین همکاری وی با این کارگردانان تجربه‌گرا محسوب می‌شود. در این گفتگو تلاش شده درباره حضور وی در "حیرانی"، شخصیت‌ عاطفه، تجربه همکاری مشترک و... با وی صحبت کنیم.

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ‌وهنر:* سریال "حیرانی" چندمین همکاری شما با کیوان علیمحمدی و امیر بنکدار است. البته ترکیب این کارگردانان در پشت صحنه‌ و جلوی دوربین عمدتاً ثابت و به پیش از این جواب داده است. این موضوع نشان می‌دهد که شما به یک نگاه مشترک رسیده‌اید. درباره این همکاری توضیح می‌دهید.

ستاره اسکندری: تجربه همکاری من با این کارگردانان بر می‌گردد به فیلم‌های کوتاه آنها با عنوان "هیچ کس با هیچ کس سخن نمی‌گوید" که یک کار سه اپیزودی بود. در "شبانه"‌ هم با آنها همکاری داشتم. در "شبانه روز" هم در یک تک سکانس بازی داشتم که در اکران عمومی متاسفانه به یک پلان تبدیل شد. بعد از آن در یک سریال اپیزودیک با عنوان "سلول" کار مشترک بنکدار و علیمحمدی بازی کردم. "حیرانی" پنجمین تجربه‌ای است که با این کارگردانان دارم.

شاید در تجارب اولیه درکم از فضایی که آنها داشتند، کم بود. اما به نظرم تکنیک و نوع نگاهی که این کارگردانان دارند برای بازیگر چالش برانگیز است. این موضوع در نوع خود برای هر بازیگری جذاب است. چرا که این شرایط فراهم می‌شود تا ما خود را محک بزنیم. در کارهای آ‌نها یک جنس بازیگری وجود دارد که اصول و بنیاد آن تکنیک به همراه احساسات است.

من خودم از تجربه "حیرانی" به شدت راضی هستم. زیرا فکر می‌کنم که متعادل‌ترین حضورم محسوب می‌شود. به این دلیل که به بیشترین تفاهم با کار بنکدار و علیمحمدی رسیدم.

* ترکیب ثابت عمدتاً باعث می‌شود که بازیگران در چنین کارهای مشترکی به تکرار بیافتند. اما بنکدار و علیمحمدی درست است که از بازیگران مشترک در کارهایشان استفاده می‌کنند ولی سعی دارند که از همین بازیگران در نقش‌های متفاوت بهره ببرند. به طور نمونه شما در مجموعه "حیرانی" در نقش کاملاً متفاوتی بازی می‌کنید که در کارنامه شما هم کمتر دیده شده است. این موضوع ریسک متقابل برای کارگردان و بازیگر به همراه دارد.

اسکندری: بله. من این حرف شما را قبول دارم. به همین دلیل است که وقتی آنها برای بازی در یک سکانس در "شبانه روز" از من دعوت کردند به راحتی پذیرفتم این همکاری مورد علاقه طرفین است.

بنکدار،علیمحمدی و من هیچکدام علاقه‌ای به تکرار و حضور در یک موقعیت خاص نداریم. در اصل ما به هم اعتماد می‌کنیم و پذیرنده این تفاوت‌ها هستیم.

* یکی از نقش‌های مهم "‌ حیرانی" متعلق به شما است. به نوعی پیش برنده داستان هستید. اینگونه به نظر می‌رسد که راوی این داستان عاطفه و پولاد (حمیدرضا پگاه) هستند. این نقش جدا از همکاری شما با این کارگردانان باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد. به هر حال این سریال تولید طولانی داشته است و ممکن است این امکان را از بازیگر بگیرد که در کارهای دیگری همزمان باشد.

اسکندری: من به شدت به همکاری با این کارگردانان رغبت دارم. از طرف دیگر این سریال در دفتر میثاق فیلم تهیه شده که متعلق به رضا جودی است. اولین کار تلویزیونی من در این دفتر شکل گرفت. این همکاری به نوعی با جودی هم بیش از در کارهای "زیر هشت"، "خانه شماره 13" و چند تله فیلم بوده‌است. آنچه که در مرحله اول برای من وجود داشت وجوه شخصیتی عاطفه فرجام است. من فیلمنامه را خواندم با نقش دیگری مواجه بودم اما احساس کردم نقش عاطفه را دوست دارم.

عاطفه به نوعی راوی دغدغه زن امروز ایران است. ترکیبی از یک زن مستقل اجتماعی که جایگاه خوبی در اجتماع دارد و در زندگی شخصی‌اش فرد شکست خورد با تجربه تلخی است که یک نوع بدبینی به روابط عاطفی شخصی خود دارد.

زن‌هایی که نمی‌خواهند از زندگی خود بزنند ولی برای رسیدن به هویت اجتماعی باید خیلی مبارزه کنند. از یک موانعی که شاید به چشم نمی‌آید باید عبور کنند و این ممکن است به قیمت از دست دادن عواطف شخصی باشد. این افراد باید چیزهایی را برای رسیدن به هدف خود فدا کنند. در شرایطی که عاطفه و همسرش (بابک حمیدیان) می‌توانستند در یک شرایط متعادلی باشند و زندگی خوب هم داشته باشند.

عاطفه یک زن مسئولیت‌پذیر است. به همین دلیل برای من خیلی جذاب بود. البته نقش عاطفه خیلی بازی بیرونی ندارد. در کارنامه کاری‌ام عمدتاً در نقش‌هایی مثل "مرگ تدریجی یک رویا" که برون‌گرا هستند بازی کردم .این تیپ نقش‌ها را هم دوست دارم. اما عاطفه فرجام، انگار همه چیز در چشم‌هایش اتفاق می‌افتد. خیلی‌ درون‌گرا است.

* شما در بیان دیالوگ‌ها در این مجموعه از شیوه فاصله‌گذاری استفاده کردید. به همین دلیل نقش عاطفه به نوعی راوی داستان به نظر می‌رسد. این شیوه بازی برای نقش از طرف کارگردانان عنوان شده و یا پیشنهاد شما بوده است. چون این کاملاً ‌مشهود است.

اسکندری: همه چیز در کارهای بنکدار و علیمحمدی مثل قاب‌بندی، بازی، گریم، لباس و... از صافی کارگردانان می‌گذرد. آنها جز معدود کارگردانانی هستند که از پیش می‌دانند چه چیزی می‌خواهد و براساس اتفاق جلو نمی‌رود. در واقع یک حس تعامل و درک شرایطی است که آنها از قبل چیده‌اند. وقتی بازیگر با استوری برد سر کار مواجه می‌شویم معلوم است که شما قرار است چه کاری انجام دهید. ناخودآگاه در آن فضا قرار می‌گیریم. این نشان می‌دهد که همه چیز از یک صافی گذشته است و یک دست است. این شیوه طبیعتاً شیوه‌ای است که در تعامل به دست آمده است. مثل این شیوه بیان که شما عنوان کردید.

* تلویزیون رسانه‌ای است که مخاطبان متعدد و متفاوتی دارد. "حیرانی" هم مجموعه‌‌ای است که به لحاظ فرم، ساختار و روایت یک کار جدید در تلویزیون محسوب می‌شود. چقدر در جریان واکنش مخاطبان بودید؟

اسکندری: من با مخاطبیان مختلفی روبرو شدم. به طور نمونه افرادی بودند که عنوان می‌‌کردند این سریال چقدر عجیب و متفاوت است. اما خیلی‌ها کار را دنبال می‌کنند. همکاران این گونه هستند که می‌گویند این کار بد است و تمام. به نوعی فرصت نمی‌دهند که در 10 جلسه خودت را معرفی کنی. اما مردم این گونه برخورد نمی‌کنند.

تلویزیون با ساخت این سریال اتفاق مبارکی را شروع کرده است. به این مفهوم که تلویزیون به عنوان رسانه ملی مکلف است که سطح فرهنگ مردم را ارتقاء ببخشد. ساخت چنین سریال‌هایی باعث می‌شود سلیقه و ذائقه مخاطب را تغییر دهیم و مردم با اینکه شاید در سلیقه‌شان نباشد اما با این سبک کار هم آشنا شوند. اما بهتر است بشناسند. وظیفه این شناساندن برعهده تلویزیون است. مثل اینکه شش کانال تلویزیون داریم و این مخاطب است که انتخاب می‌کند، می‌خواهد چه کانالی را ببیند. وقتی همه چیز شبیه باشد مردم فرصت انتخاب ندارند. اما سریالی از جنس "حیرانی" مخاطب را به این فکر وا می‌دارد که آیا این جنس کار را دوست دارد یا خیر. من به عنوان یک بازیگر خوشحالم در این اتفاق حضور دارم.

* فکر می‌کنم نقش عاطفه هم جایگاه ویژه‌ای در کارنامه‌تان دارد.

اسکندری: بله. ترکیبی است از یک کار عجیب با یک تکنیک و حس‌ ویژه. احساس می‌کنم عاطفه یک جمع‌بندی و آزمون بازیگری است ونسبتاً از آن سربلند بیرون آمدم.

من خیلی خوشحالم در این مجموعه و خصوصاً در تلویزیون همکاری داشتم. سینما به هر حال مخاطب خاص دارد. من از حضورم در تلویزیون خیلی راضی هستم. چون این عمومیت داشتن را دوست دارم و لحظه‌ای شک نمی‌کنم که چون در تلویزیون کار می‌کنم خیلی بازیگر هنرمندی نیستم. وجود چنین کاری درست بر روی احساس من صحه می‌گذارد که ببینید همه ما یک آرتیستیم که می‌توانیم این کار را انجام دهیم.

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گفتگو از بیتا موسوی