يك مسئول حزب الله عراق ترور شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به رياست عبدالعزيز حكيم در بيانيه اي اعلام كرد : صدامي هاي جنايتكار وهمپيمانان تروريست آنها بارديگرجنايتي خونين عليه يكي از فرزندان صابر مردم عراق مرتكب شدند.

اين بيانيه مي افزايد : گروههاي سركش و تروريستي منزل مجاهد فائز شبال مشاور سياسي امنيتي اين جنبش در حزب الله عراق و عضو كميته انتخابات در ليست ائتلاف عراق يكپارچه را درغرب مورد حمله قرار دادند.

مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق دربخشي ديگرازاين بيانيه ضمن محكوم كردن اين جنايت تاكيد كرد: اين حادثه صبح امروز در منطقه الغزاليه روي داد و منجر به شهادت قائز شبال شد.