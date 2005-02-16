  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۸:۰۰

توسط تروريست ها

يك مسئول حزب الله عراق ترور شد

افراد مسلح ناشناس امروز يكي از اعضاي حزب الله عراق را در منطقه الغزاليه در غرب بغداد ترور كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به رياست عبدالعزيز حكيم در بيانيه اي  اعلام كرد : صدامي هاي جنايتكار وهمپيمانان تروريست  آنها بارديگرجنايتي خونين عليه يكي از فرزندان صابر مردم عراق مرتكب شدند.

اين بيانيه مي افزايد : گروههاي سركش و تروريستي منزل مجاهد فائز شبال مشاور سياسي امنيتي اين جنبش در حزب الله عراق و عضو كميته انتخابات در ليست ائتلاف عراق يكپارچه را درغرب مورد حمله قرار دادند.

مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق دربخشي ديگرازاين بيانيه ضمن محكوم كردن اين جنايت تاكيد كرد: اين حادثه صبح امروز در منطقه الغزاليه روي داد و منجر به شهادت قائز شبال شد.

کد مطلب 158398

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه