به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدیان در پنجمین نشست معاونان فرهنگی اجتماعی دانشگاهها خطاب به این معاونان تاکید کرد: هوای تشکلهای دانشجویی را که در چارچوب قوانین و مقررات راه اندازی می شود بیشتر داشته باشید، حتی اگر دیدگاهشان با دیدگاه مسئولان دانشگاه متفاوت باشد.

وی در ادامه گفت: برخی از این افراد اعلام کردند در حضور مقام معظم رهبری انتقادات خود را مطرح کردند و ایشان هم پذیرفتند اما دانشگاه این گروه را به رسمیت نمی شناسد. وقتی برای ابراز گله نزد ما آمدند، تاکید کردند که رهبر ایران با آنان موافق است اما دانشگاه نه، هیچ حرفی برای گفتن به این تشکلها نداریم. علت را هم که از دانشگاهها جویا می شویم، تاکید می کنند ممکن است این تشکلها در آینده مشکل ایجاد کنند.

این مقام مسئول تاکید کرد که اگر قرار باشد به فکر اتفاقی باشیم که ممکن است در آینده رخ بدهد یا نه، که نمی شود، بنابراین لازم است دانشگاهها تشکلها را قبول داشته باشند و به آنان در چارچوب قوانین و مقررات اجازه فعالیت دهند.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به شورای اسلامی شدن دانشگاهها، اظهار داشت: از این هفته که جلسه شورای اسلامی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود، سند دانشگاه اسلامی مطرح خواهد شد و در ذیل نقشه علمی کشور، نقشه دانشگاه اسلامی نیز تدوین می‌شود. امیدواریم در شش ماهه اول سال تدوین این نقشه به پایان برسد و با تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بتوانیم آن را در دانشگاه‌ها اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: هر بخش از نقشه دانشگاه اسلامی که آماده شود، قبل از ارائه به شورا، برای معاونت فرهنگی دانشگاه ها ارسال خواهد شد، بنابراین معاونان فرهنگی می‌توانند نکات مورد نظر خود را مطرح کنند تا در شورا مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که این نقشه باید پشتوانه معاونان فرهنگی در دانشگاه‌ها باشد.

محمدیان در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تاکید معاونان فرهنگی به برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی گفت: با وجود اینکه سال قبل تلاشهای خوبی در برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی صورت گرفت، اما انتظارات را برآورده نکرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: فضای فرهنگی و سیاسی دانشگاه باید توسط این معاونت مدیریت شود که بهترین کار برای مدیریت این فضا برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در قالب قوانین و مقررات است.