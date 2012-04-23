تماشای اروپای مرکزی و خاورمیانه از فضا/ ثبت یک ستاره دنباله دار

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تصاویر زیبای منتشر شده در قالب یک ویدئو منتشر شده است. این ویدئو 4 دقیقه ای تصاویر گرفته شده از زمین از ایستگاه بین المللی فضایی را نشان می دهد که از سوی گروه اکتشاف 30 گرفته شده که در نوامبر به ایستگاه بین المللی فضایی رفتند.

این تصاویر نشان دهنده نور و سیستمهای هوایی واضح سطح زمین طی پنج ماه گذشته است.

تصویر اروپای مرکزی و خاورمیانه توسط گروه اکتشاف 30 که از ماه نوامبر در ایستگاه بین المللی فضایی اقامت دارند

ثبت تصویر ستاره دنباره دار Lovejoy در ماه نوامبر توسط دوربین از ایستگاه بین المللی

تصویر شفق جنوبی روی اقیانوس هند و ستاره دنباله دار Lovejoy بر فراز آسمان قاره آفریقا از تصاویر شگفت انگیز این مجموعه است.

براساس گزارش دیلی میل، این گروه با استفاده از یک دوربین ویژه با نور کم از ایستگاه بین المللی با ارتفاع 386 کیلومتری از زمین عکسبرداری کرده اند.

ایستگاه بین المللی فضایی مقر فضانوردهای 15 کشور است و از یک دهه گذشته 24 ساعت در شبانه روز فعال بوده است.

ایستگاه بین المللی فضایی در کنار ارسال این تصاویر نفس گیر به زمین تحقیقات علمی و پاسخ به برخی از ناشناخته ها به جهان هستی را نیز ارائه کرده اند.

هدف از فعالیت این ایستگاه فضایی وجود یک آزمایشگاه و رصدگاه است که به عنوان پایگاه مأموریتهای آینده به ماه، مریخ و خرده سیاره های نزدیک به خورشید عمل می کند.

عکاسی با وقفه زمانی (Time-lapse) تکنیکی است که به وسیله آن فرکانسی که فریمها گرفته می شوند بسیار کمتر از چیزی است که ارائه شده است. وقتی این تصاویر با سرعت بالا به نمایش گذاشته شود، این حس را به مخاطب القا می کند که این تصاویر در حال حرکت هستند.

شفق جنوبی بر فراز اقیانوس هند که از ارتفاع 386 کیلومتری گرفته شده است

فضانوردهای ایستگاه بین المللی فضایی از زمان خود برای انجام تحقیق و ارسال تصاویر خیره کننده از زمین استفاده می کنند

برفراز آسمان قاره آفریقا طوفانهای واضحی از ایستگاه فضایی به چشم می خورد

شمال آفریقا تا شرق کانادا