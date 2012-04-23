به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا خواجه سروی در حاشیه پنجمین اجلاس معاونان فرهنگی اجتماعی‌ دانشگاه‌ها در وزارت علوم در پاسخ به مهر گفت: از میان 830 عضو هیات علمی دانشگاه‌ها که برای دور نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بودند، 80 نفر در دور اول به مجلس راه یافتند.

وی درباره جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور هیات‌ علمی‌های نماینده در مجلس شورای اسلامی در وزارت علوم برگزار شد، گفت: بیشترین هدف از تعامل با هیات علمی‌های نماینده در مجلس شورای اسلامی این بود که این اعضا از روز اول که وارد مجلس می‌شوند در کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی عضویت داشته باشند.

به گفته معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز دانشگاه‌های شهرهایی که انتخابات دور دوم را برگزار می‌کنند، همچنان برای مناظرات نامزدهای مجلس فعالیت خواهند داشت.

وی همچنین درباره اعزام دانشجویان و اعضای هیات علمی به کشورهای لبنان و مالزی گفت: ثبت نام اعزام دانشگاهیان به کشورهای لبنان و مالزی از فردا آغاز می‌شود که مدت زمان سفر به هر کدام از این دو کشور یک هفته است و در هر هفته 120 عضو هیات علمی اعزام می‌شوند.

خواجه سروی ادامه داد: هزینه سفر 800 هزار تومان است که صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مبلغ 400 هزار تومان به این اعضا پرداخت می‌کند.

این مقام مسئول در وزارت علوم گفت:‌ متقاضیان می‌توانند در سایت www.alrahil.irنسبت به ثبت نام خود اقدام کنند و دانشجویان مجرد لازم است که همراه با خانواده در این سفر حضور داشته باشند.