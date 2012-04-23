محمود زیرکچیان زاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه میدان مشترک هنگام در خلیج فارس، گفت: در حال حاضر به طور متوسط روزانه بیش از 22 هزار بشکه نفت از این میدان مشترک با عمان استخراج می شود.

مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اعلام اینکه برای توسعه میدان هنگام توسعه 30 هزار بشکه در روز هدف گذاری شده است، تصریح کرد: تاکنون سه حلقه چاه در میدان هنگام حفاری و راه اندازی شده است و پیش بینی می شود تا 10 روز آینده چهارمین حلقه چاه این میدان دریایی در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

این عضوهیئت مدیره شرکت نفت فلات قاره با تاکید بر اینکه هم اکنون نصب اتصالات دریایی چهارمین چاه دریایی میدان نفتی هنگام در حال انجام است، اظهار داشت: در مجموع برای طرح توسعه نهایی و جامع میدان هنگام حفاری و راه اندازی 10 حلقه چاه در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین در خصوص نصب و راه اندازی سازه های دریایی این میدان مشترک نفت ایران در خلیج فارس، توضیح داد: در شرایط فعلی سه پایه سکو در قالب طرح توسعه میدان هنگام در خلیج فارس نصب و راه اندازی شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه مطالعات اخیر سازندهای هیدروکربوری میدان هنگام از پتانسیل و ظرفیت بالای تولید نفت این میدان دریایی حکایت دارد، تاکید کرد: بر این اساس مطالعاتی برای نصب یک پایه سکوی جدید در سطح شرکت نفت فلات قاره آغاز شده است.

به گزارش مهر، هزینه سرمایه گذاری برای توسعه فاز اول توسعه میدان نفتی هنگام حدود 450 میلیون دلار بوده و در مجموع برای توسعه فاز اول و دوم این میدان مشترک با عمان حدود 800 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.



این در حالی است که از بدو راه‌اندازی و توسعه میدان هنگام تا‌کنون نزدیک به پنج میلیون بشکه نفت خام سبک از این میدان استخراج شده است.



میدان مشترک هنگام در سال 1975 میلادی با حفر یک حلقه چاه در خلیج فارس کشف و به دنبال آن در سال 2006 میلادی، با حفر دومین چاه و انجام مطالعات مخزن مشخص شد، میزان نفت درجای این میدان بیش از 700 میلیون بشکه و گاز درجای آن حدود 2 تریلیون فوت مکعب است.



در همین حال عمان با مشارکت یک شرکت انگلیسی، تولید نفت خام از این میدان مشترک را از اسفند ماه سال 1387 و با ساخت یک خط لوله به طول 25 کیلومتر از بخش مشترک میدان هنگام – البخاء و استفاده از تاسیسات موجود در راس الخیمه امارات را با ظرفیت 10 هزار بشکه نفت در روز آغاز کرد.



طرح توسعه زودهنگام میدان مشترک نفتی هنگام هم از شهریور ماه دوسال گذشته با استخراج روزانه 10 هزار بشکه نفت با درجه ای.پی.آی توسط شرکت ملی نفت ایران آغاز شده است.



میدان مشترک نفتی "هنگام" در فاصله تقریبی 45 کیلومتری جزیره قشم و بر روی خط مرزی ایران و عمان در خلیج فارس قرار گرفته است.