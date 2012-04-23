لیست نامزدهای انتخاباتی خانه کارگر تبریز اعلام شد

کریم صادق زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس نتایج بررسی های صورت گرفته، خانه کارگر در دور دوم انتخابات مجلس نهم از حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر از"رضا رحمانی"، "علی آجودان زاده" و "سعید سعیدی" حمایت می کند.

وی افزود: رضا رحمانی که هم اکنون نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس را عهده دار است، به عنوان سرلیست نامزدهای مورد حمایت خانه کارگر تبریز در دور دوم انتخابات مجلس نهم، تعیین شده است.

حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر شش کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که در دور نخست برگزاری انتخابات نهم، سه نامزد حائز اکثریت آرا شده و کار انتخاب سه نماینده دیگر به دور دوم کشیده شد.

هر سه نماینده راه یافته به بهارستان در جریان برگزاری انتخابات مجلس نهم از حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر، مورد حمایت خانه کارگر تبریز بوده است.