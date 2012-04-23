به گزارش خبرنگار مهر، امیر عابدینی پیش از نشست در اتحادیه فوتبال در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: برابر ذوب آهن بسیار خوش شانس بودیم که نباختیم. این همه تیم ها شانس می آورند یک بار هم ما شانس بیاوریم چه اشکالی دارد؟

وی اضافه کرد: ذوب آهن در لحظاتی از مسابقه سوار بر بازی بود و موقعیت های خوبی را روی دروازه ما ایجاد کرد اما آنها بدشانس بودند و ما خوش شانس که توپ هایشان گل نشد وگرنه 4 بر یک می باختیم. خوشبختانه اتفاقات فوتبالی به نفع ما رقم خورد.

عابدینی با اشاره به اینکه با این تساوی تیمش بقای خود را در لیگ برتر قطعی تر کرد در مورد صحبت های ابراهیم زاده اظهار داشت: وی اشتباه کرد. این درست نیست یک موجی را آدمی غیر فوتبالی راه بیندازد که اطلاعاتی از فوتبال ندارد و آدم های فوتبالی روی این موج سوار شوند اینگونه حریم ها می شکند. من با همه در این فوتبال دوست هستم اما این دوستی دلیل بر خیلی کارها نیست و اینکه سرپرست ما چون با فرد خاصی دوست است روی نیمکت ننشیند. این صحبت درست نبود و ابراهیم زاده هم بعد از بازی عذرخواهی کرد.

مدیرعامل باشگاه داماش گیلان با بیان اینکه پرسپولیس به لیگ دسته اول سقوط نمی کند، گفت: بازی های پرسپولیس دیگر قابل دنبال کردن نیست و در شرایط موجود تنها باید برای آنها دعا کرد.