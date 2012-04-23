نباید به برگزاری مانورهای مقابله با حوادث دل خوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدمی قبل از ظهر دوشنبه در همایش آشنایی با اصول و مبانی مدیریت بحران استان که در مجموعه فرهنگی و ورزشی میلاد کرج برگزار شد، با تاکید بر اینکه نباید سیل مترو تهران رخ می داد، اظهار داشت: وقوع بحران باید پیشگیری مناسب کنترل شود.



وی تاکید کرد: به غیر مسائل حاشیه ای سیل اخیر برای مترو تهران خسارت سنگینی به ما زد که نباید این اتفاق می افتاد.



ترویج فرهنگ پیشگیری در مدیریت بحران



وی با بیان اینکه فرهنگ پیشگیری در مدیریت بحران بسیار حائز اهمیت است، اضافه کرد: شرط اصلی در مدیریت بحران آمادگی 24 ساعته است.



معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: در دولت نهم یک میلیون 700 هزار واحد مسکونی روستایی بازسازی شده است که قبل از دولت نهم زلزله سه ریشتری نیز برای آنها خسارت بار بود ولی امروزه زلزله بیش از 6 ریشتر نیز اثری تخریبی بر روی منازل مسکونی ندارد.



فرهنگ بیمه در مدیریت بحران باید نهادینه شود



قدمی افزود: ساختمان و اموال دولتی طبق مصوبه باید بیمه باشد و باید تلاش شود که فرهنگ بیمه در منازل مسکونی نیز نهادینه شود که در مدیریت بحران بسیار مهم است.



وی اظهار داشت: در ژاپن زلزله های شدید رخ می دهد که این امر نشان دهنده این نیست که امداد و نجات و مدیریت بحران قوی دارند بلکه به این دلیل است که پیشگیری خوب صورت گرفته است.



رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های بحران ناگهانی بودن آن است، اضافه کرد: زمان و مکان وقوع بحران نامشخص است که اگر می خواهیم مدیریت خوب داشته باشیم باید به این دو عامل توجه داشته باشیم.



وی با بیان اینکه نفس مانور خوب است اما نباید به آن دل خوش کرد، گفت: آوردن تجهیزات از چند روز قبل و زدن زنگ و آمادگی قبلی در مانورها صورت می گیرد که نباید به اینها دل خوش کرد.



قدمی ادامه داد: بحث بحران یکی از بحث های قدیمی است که از بدو خلقت همراه بشر بوده است و پدیده شهر نشینی و دست اندازی به طبیعت سبب آسیب پذیری بشر در برابر بحران شده است.



رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه تاکنون حوادث بر بشر غالب بوده است، تصریح کرد: بشر توانایی مقابله با حوادث نداشته و نخواهد داشت بلکه تنها راهکار تدبیر و اندیشه در برابر بحران است که آثار و زیان های حوادث کاهش پیدا کند.



وی ادامه داد: آذر ماه سال 1365 سیل عظیم در 5 استان جنوبی به وجود آمد که در آن زمان ستاد سیل برای اولین بار در کشور بوجود آمد و پس از زلزله رودبار و منجیل هشداری داد که مدیریت بحران سر و سامان بگیرد اما تغییر و تحول مدیریت بحران روند و حرکت نزولی داشت.



وی گفت: پس از زلزله بم توجه ویژه بر مدیریت بحران صورت گرفت و رهبر معظم انقلاب به صراحت گفتند مدیریت بحران باید توسط بالاترین شخص کشور یعنی رئیس جمهور اداره شود که طرح جامع امداد و نجات در سال 82 دستکاری شد و بعد از آن قانون فعلی تشکیل سازمان مدیریت بحران ابلاغ شد.



رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: در حال حاضر سازمان مدیریت بحران به ریاست احمدی نژاد و قائم مقامی وزیر کشور اداره می شود که این سازمان دارای 14 عضو وزیر دارد.



7900 زلزله در سال 90 در ایران رخ داد



قدمی با بیان اینکه کشور ایران بسیار آسیب پذیر است، اضافه کرد: در سال گذشته هفت و 900 زمین لرزه دو ریشتر به بالا رخ داده که 115 زلزله بالای 4 ریشتر بوده است که قبل از دولت نهم زلزله کمتر از سه ریشتر هم تلاف داشته است.



وی با بیان اینکه بیش از 95 درصد ایران روی گسل است، گفت: اگر می خواهیم بر بحران ها حاکم شویم اول باید مناطق حادثه خیز شناسایی شود.



رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: عدم ناهماهنگی و هماهنگی در زمان بحران سبب هدر رفت امکانات، نیروی انسانی و جان انسان ها می شود بنابراین سازمان مدیریت تمام تلاش و کوشش خود را در جهت هماهنگی بیشتر در زمان وقوع بحران گذاشته است.



قدمی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت بحران دارای 14 کارگروه است، اضافه کرد: این کارگروه ها شرح وظایف بسیار سنگینی دارند که 8 هزار ساعت بر روی آن کار شده است که نهایی شده است.