جوانان حضور گسترده در هشت سال دفاع مقدس داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سارمی شامگاه یکشنبه در برنامه یادواره شهدای جاویدالاثر با عنوان یاس های بی نشان در مسجد قبا گفت: آحاد مختلف ملت ایران در طی 8 سال دفاع مقدس در صحنه های مختلف خط مقدم و پشت خط حضور چشمگیری داشتند.



وی با اشاره به اینکه جوانان و نوجوانان نقش تاثیرگذار و حساسی در عرصه 8 سال دفاع مقدس داشتند، ادامه داد: زندگی نامه این شهدا باید خط مشی زندگی ما قرار بگیرد.



صارمی در ادامه با رد برخی از سخنان مبنی بر اینکه کار تفحص شهدا نباید انجام بگیرد، افزود: برخی از عقاید و نظرات انحرافی در خصوص تفحص شهدا وجود دارند که این عقاید غیرقابل قبول است.



مسئول گروه تفحص لشکر 31 عاشورا با اشاره به اینکه مقام رهبری بر لزوم اجرای تفحص تاکید داشتند، گفت: شهدا ارزش نظام هستند و تفحص به معنی زدودن غبار از چهره شهداست.

صارمی در ادامه با یادآوری اینکه سپاه بعد از جنگ، کار تفحص شهدا را آغاز کرد، افزود: اولین تفحص سپاه در منطقه کردستان صورت گرفت.



صارمی با اشاره به اینکه در حال حاضر آزمایش های DNA از شهدای جاویدالاثر صورت می گیرد، افزود: هم زمان با آئین برگزاری شهدای جاویدالاثر پیکر پاک یکی از شهدای گمنام 20 ساله که در عملیات والفجر 8 در منطقه فاو به شهادت رسیده بود مهمان این برنامه بود.

پیکر این شهید قرار است همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در شهرستان اردبیل به خاک سپرده شود.