به گزارش خبرنگار مهر، احمد نثاری، مدیرعامل، سعید کرمی، معاون علمی ـ فرهنگی و سیدوحید نخلی، مسئول امور بازرگانی مؤسسه انتشارات امیرکبیر ضمن حضور و بازدید از خبرگزاری مهر، به سئوالات خبرنگاران فرهنگ و ادب این رسانه درباره حضور مؤسسه خود در بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران پاسخ دادند.

نثاری با علام اینکه انتشارات امیرکبیر با 222 کتاب چاپ اول و بیش از 400 عنوان کتاب تجدید چاپی به نمایشگاه بیست و پنجم گام می‌گذارد، گفت: این مؤسسه در سال‌های اخیر در پی انتشار روزانه یک کتاب جدید بود که این رکورد، هم‌اینک به روزی دو کتاب نزدیک می‌شود تا شعار «هر روز دو کتاب» تحقق یابد.

وی اظهار داشت: گفتمان دین و توجه به معنویت، گفتمان روز دنیاست و اکنون موضوع «بیداری اسلامی» به موضوعی فراگیر در سراسر جهان تبدیل شده است. بنابراین انتشارات امیرکبیر نمی‌تواند نسبت به این دو مقوله مهم بی‌تفاوت باشد. بنابراین توجهی بیش از پیش در این دو زمینه به وجود آمد که حاصل آن را می‌شود در ویترین تازه‌های کتاب در امیرکبیر مشاهده کرد.

مدیرعامل انتشارات امیرکبیر ادامه داد: تکلیف و وظیفه ما از یک سو و کار حرفه‌ای نشر از سوی دیگر می‌طلبد که اگر به دنبال اقتصاد فرهنگ هستیم، به چند نکته توجه کنیم. اینکه انتشارات امیر کبیر به گفتمان دینی و معنوی روز دنیا، همچنین مقوله بیداری اسلامی بپردازد، بسیار مهم و حیاتی است که توجه به ظاهر کار در دو حوزه قطع و گرافیک به آن اضافه می‌شود.

نثاری با بیان اینکه کتاب‌های جیبی، علاوه بر احیای سنت دیرین در انتشارات امیرکبیر، موجب افزایش کتابخوانی مردم شده و مؤسسه متبوع وی پرچمدار این حرکت در میان ناشران است، گفت: اینکه یک نفر بخواهد کتاب قطوری را بخرد و آن را بخواند از استطاعت مالی و زمانی او خارج است. بنابراین، کتاب‌های جیبی می‌تواند این دو مشکل اساسی مردم را به خوبی حل کند.

مشروح این گفتگو در روزهای آینده از نظر مخاطبان می‌گذرد.