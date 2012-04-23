به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی قبل از ظهر دوشنبه در همایش آشنایی با اصول و مبانی مدیریت بحران استان که در مجموعه فرهنگی و ورزشی میلاد کرج برگزار شد، اظهار داشت: سه حادثه مهم در سال گذشته شهر کرج را مختل کرده بود که نباید اینگونه باشد.



وی ادامه داد: سقوط اتوبوس در رودخانه کرج، واژگونی تریلر حمل سوخت و ترکیدگی لوله آب طالقان از جمله حوادث اخیر بود که وضعیت شهر کرج را مختل کرد.



وی گفت: در هنگام واژگونی تریلر حمل سوخت، بزرگراه تهران به کرج را کاملاً مسدود کرده بود که نبود امکانات سبب متخل شدن شهر کرج شد که مردم برای رسیدن به مقصد خود از دیگر مسیرهای کرج عبور کردند که ترافیک شهر کرج را با معضل مواجه کرد و شهر در آن هنگام به پارکینگ تبدیل شده بود.



معاون عمرانی استاندار البرز با اشاره به اینکه در هنگام حادثه اخبار نادرست از مجموعه مدیریت بحران سبب تشدید بحران شد، اضافه کرد: تقریباً اصحاب رسانه در حادثه حاضر بودند که برای انتقال اخبار با مسئولان در صحنه مصاحبه می گرفتند که هر مسئولی یک آماری را اعلام می کرد که واقعاً شرایط بدی را ایجاد کرده بود.



افضلی گفت: عیسی فرهادی استاندار البرز با بنده تماس گرفتند و گفتند چرا همه مسئولان مصاحبه می کنند؟ و چرا آمارها مختلف است؟، لذا اخبار از طریق یک مسئول باید منتقل شود.



معاون عمرانی استاندار البرز تصریح کرد: کنترل و مدیریت بحران در محیط سخترین کار است که در زمان وقوع حادثه باید صورت گیرد.



وی ادامه داد: هر چه این همایش ها با تجربیات، با کیفیت و تعداد بیشتر برگزار شود در مدیریت بحران تاثیرگذار است که شایسته است کلیه شهرداران در این مجموعه مدیریت بحران بویژه بحران مدیریت شهرداری حضور داشته باشند تا از تجربیات آنها نیز استفاده شود.

