برگزاری نشست ویژه برای مشخص شدن وضعیت مس سرچشمه

حسین منصوری در حاشیه برگزاری نشست اتحادیه فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این خبر گفت: امروز نشست ویژه ای با مسئولان شرکت صنایع ملی مس ایران دارم که برنامه های تیم در دیدارهای پایانی لیگ و هدفگذاری های باشگاه برای فصل آینده مشخص شود.

وی با بیان اینکه وضعیت کادر فنی و بازیکنان تیم نیز مشخص نیست، اظهار داشت: در این نشست در خصوص وضعیت کادر فنی تیم در فصل آینده هم تصمیم گیری خواهیم کرد.

مدیر عامل باشگاه مس سرچشمه در مورد وضعیت ورزشگاه اختصاصی این باشگاه تصریح کرد: تا 5 ماه آینده ورزشگاه شهید زینالی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. این ورزشگاه مطابق استانداردهای AFC تاسیس و راه اندازی شده و می توانیم مسابقاتمان را در آن ورزشگاه برگزار کنیم.

منصوری در مورد 3 دیدار پایانی مس سرچشمه در لیگ برتر تصریح کرد: با چنگ و دندان در این دیدارها مانند بازی با فجر سپاسی به میدان می رویم تا بتوانیم از اعتبار و حیثیت باشگاه دفاع کنیم و هدفمان کسب امتیازات کامل در این دیدارهاست.

وی در مورد مسائل مطرح شده در خصوص اینکه تیم مس سرچشمه برای مس کرمان بازی می کند، گفت: ما از ابتدا گفته ایم که به این مسائل کاری نداریم و تا آخر فصل هم اینگونه خواهد بود. مس کرمان اگر می خواهد در لیگ بماند باید در میدان مرد و مردانه بجنگد.