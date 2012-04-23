۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۲۰

منصوری به مهر خبرداد:

برگزاری نشست ویژه برای مشخص شدن وضعیت مس سرچشمه

مدیر عامل باشگاه مس سرچشمه از برگزاری نشست ویژه اش با مسئولان شرکت ملی مس ایران جهت مشخص شدن فعالیت های آینده این باشگاه خبر داد.

حسین منصوری در حاشیه برگزاری نشست اتحادیه فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این خبر گفت: امروز نشست ویژه ای با مسئولان شرکت صنایع ملی مس ایران دارم که برنامه های تیم در دیدارهای پایانی لیگ و هدفگذاری های باشگاه برای فصل آینده مشخص شود.

وی با بیان اینکه وضعیت کادر فنی و بازیکنان تیم نیز مشخص نیست، اظهار داشت: در این نشست در خصوص وضعیت کادر فنی تیم در فصل آینده هم تصمیم گیری خواهیم کرد.

مدیر عامل باشگاه مس سرچشمه در مورد وضعیت ورزشگاه اختصاصی این باشگاه تصریح کرد: تا 5 ماه آینده ورزشگاه شهید زینالی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. این ورزشگاه مطابق استانداردهای AFC تاسیس و راه اندازی شده و می توانیم مسابقاتمان را در آن ورزشگاه برگزار کنیم.

منصوری در مورد 3 دیدار پایانی مس سرچشمه در لیگ برتر تصریح کرد: با چنگ و دندان در این دیدارها مانند بازی با فجر سپاسی به میدان می رویم تا بتوانیم از اعتبار و حیثیت باشگاه دفاع کنیم و هدفمان کسب امتیازات کامل در این دیدارهاست.

وی در مورد مسائل مطرح شده در خصوص اینکه تیم مس سرچشمه برای مس کرمان بازی می کند، گفت: ما از ابتدا گفته ایم که به این مسائل کاری نداریم و تا آخر فصل هم اینگونه خواهد بود. مس کرمان اگر می خواهد در لیگ بماند باید در میدان مرد و مردانه بجنگد.

