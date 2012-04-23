استعفا نداده ام منتظر مجمع هستم/ از مصاحبه رافخایی دلم به درد آمد

بهمن صالح نیا در حاشیه برگزاری نشست اتحادیه فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان خبر فوق گفت: من تعهد مالی و عاطفی به تیم ملوان دارم در این مدت اهانت های زیادی از مسئولان و بازیکنان شنیدم اما باید بگویم که به خاطر پست و مقام در ملوان نماندم بلکه بعد از 4 دهه خدمت صادقانه در ملوان به خاطر بدتر نشدن مشکلات مانده ام.

وی با رد خبر استعفایش ادامه داد: امیدوارم ظرف یکی دو هفته آینده مجمع عمومی باشگاه ملوان تشکیل جلسه دهد و در خصوص وضعیت واگذاری باشگاه و همکاری من تصمیم گیری کند.

وی اضافه کرد: من از امیر حکیمی حکم سرپرستی گرفته ام و اگر استعفا بدهم چه کسی کارهای باشگاه را انجام می دهد آیا با کناره گیری من مشکلات حل می شود باور کنید در این شرایط وضعیت بدتر خواهد شد.

صالح نیا افزود: ملوان امروز در خطر بزرگی قرار دارد و من مانده ام و با همه مشکلات مبارزه می کم تا بقای تیم را در لیگ برتر قطعی کنم.

سرپرست باشگاه ملوان در پایان گفت: امروز مصاحبه جلال رافخایی را خواندم. اینها مانند فرزندان من هستند این مصاحبه دلم را شکست. صحبت های قشنگی مطرح نشد و نمی تواند به تیم کمک کند.