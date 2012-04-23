  1. استانها
  2. اصفهان
۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

در اصفهان/

فیلم داستانی "عبرت" به پیش تولید رسید

فیلم داستانی "عبرت" به پیش تولید رسید

اصفهان – خبرگزاری مهر: فیلم داستانی «عبرت» که در اصفهان ساخته می‌شود به مرحله  پیش تولید رسید.

حسن علیرضایی که کار نویسندگی فیلم داستانی «عبرت» را انجام داده، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: فیلم داستانی «عبرت» برای تولید در نگارستان حضرت امام (ره) و کارگردانی مسلم نصیری وارد مرحله پیش تولید شد.

وی با بیان این مطلب افزود: فیلم داستانی «عبرت» بی توجهی برخی از انسان‌ها را  نسبت به مهم‌ترین فریضه شرعی یعنی نماز نشان می‌دهد.

کارگردان و نویسنده پویانمایی با اشاره به اینکه کار نویسندگی فیلم داستانی «عبرت» را انجام داده، تصریح کرد: در ساخت این فیلم  سعی می‌شود با اشاره به توجه بزرگانی نظیر حضرت امام (ره) به مقوله نماز این سهل انگاری به مخاطبان یادآوری شود.

وی اضافه کرد: فیلم‌نامه «عبرت» در جشنواره گذشته آئینه و آفتاب به عنوان یکی از آثار منتخب مورد تقدیر قرار گرفت.

کد مطلب 1584062

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها