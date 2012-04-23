فیلم داستانی "عبرت" به پیش تولید رسید

حسن علیرضایی که کار نویسندگی فیلم داستانی «عبرت» را انجام داده، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: فیلم داستانی «عبرت» برای تولید در نگارستان حضرت امام (ره) و کارگردانی مسلم نصیری وارد مرحله پیش تولید شد.

وی با بیان این مطلب افزود: فیلم داستانی «عبرت» بی توجهی برخی از انسان‌ها را نسبت به مهم‌ترین فریضه شرعی یعنی نماز نشان می‌دهد.

کارگردان و نویسنده پویانمایی با اشاره به اینکه کار نویسندگی فیلم داستانی «عبرت» را انجام داده، تصریح کرد: در ساخت این فیلم سعی می‌شود با اشاره به توجه بزرگانی نظیر حضرت امام (ره) به مقوله نماز این سهل انگاری به مخاطبان یادآوری شود.

وی اضافه کرد: فیلم‌نامه «عبرت» در جشنواره گذشته آئینه و آفتاب به عنوان یکی از آثار منتخب مورد تقدیر قرار گرفت.