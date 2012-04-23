کرمانشاه یکپارچه سیاه پوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن سالگرد شهادت حضرت فاطمه (س)، کرمانشاه یکپارچه سیاه پوش و عزادار شد.

مردم کرمانشاه در برپایی عزاداری های خود، بسیار دقیق و باشور عمل می کنند و شرکت در مراسم های عزاداری در کرمانشاه هر کسی را مجذوب عشق و ولایتمداری این مردم می کند.

نصب پرچم های سیاه به علامت عزاداری حضرت فاطمه، برپایی ایستگاههای صلواتی و... این روزها شهر کرمانشاه را مزین کرده است.

برگزاری مراسم اقامه عزا در مساجد، حسینیه ها و تکایا، گوشه دیگری از عزاداری های مردم استان کرمانشاه در غم شهادت دخت نبی اکرم(ص) است.

در برخی از محلات شهر کرمانشاه نیز، برخی از شهروندان، نذورات و مراسم روضه خوانی های خود را در این روزها برپا کرده اند.

از چند شب پیش در برخی از محلات کرمانشاه به صورت خودجوش جلسات تفسیر سیره و زندگی حضرت فاطمه برپا شده است.

صبح چهارشنبه همین هفته، راس ساعت 10 صبح، یعنی روز شهادت این بزرگ بانوی اسلام، هیئت های عزاداری از مسجد آیت الله بروجردی به سمت مسجد جامع کرمانشاه حرکت خواهند کرد.